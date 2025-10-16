Aricò: "Lavoriamo per un trasporto pubblico sempre più vicino ai cittadini"

Treni potenziati e fermate straordinarie per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio “Renzo Barbera” in vista della partita Palermo – Modena, in programma venerdì 19 ottobre. Trenitalia Regionale (Gruppo Fs Italiane), in accordo con la Regione Siciliana, ha predisposto due corse speciali sulla linea Palermo Centrale – Palermo Aeroporto.

Si tratta dei treni regionali R 22010 e R 22016, che effettueranno fermate aggiuntive in dieci stazioni: Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Palermo Cardillo, Palermo La Malfa, Palermo San Lorenzo, Palermo De Gasperi, Palermo Palazzo Reale–Orleans, Palermo Vespri e Palermo Guadagna.

Un’iniziativa pensata per agevolare la partecipazione del pubblico e ridurre il traffico stradale in una giornata di grande afflusso.

Mobilità sostenibile per gli eventi sportivi

“L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile in occasione di grandi eventi sportivi e ridurre il traffico cittadino, offrendo ai cittadini un’alternativa comoda, sicura e rispettosa dell’ambiente – ha affermato l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – Continuiamo a lavorare per rendere il trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e dei tifosi. Le fermate straordinarie predisposte in occasione della partita del Palermo rappresentano un segnale concreto della collaborazione tra la Regione Siciliana e Trenitalia per promuovere una mobilità più efficiente e sostenibile”.

Aricò: “Treni per una Sicilia più moderna e interconnessa”

La strategia punta non solo a sostenere l’evento sportivo, ma anche a rafforzare la rete di trasporto pubblico regionale. “Incentivare l’uso del treno nei grandi eventi – ha aggiunto Aricò – significa ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e garantire spostamenti più rapidi e sicuri. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a investire per una Sicilia più moderna e interconnessa”.

Un piano che unisce logistica, ambiente e partecipazione sportiva, con l’obiettivo dichiarato di mettere i cittadini – e i tifosi – al centro delle politiche di mobilità dell’isola.