Promuovere la cultura della legalità e dell’equità nel complesso mondo del diritto tributario, valorizzando al contempo le eccellenze professionali del territorio. È con questo spirito che la Camera Avvocati Tributaristi di Palermo lancia la seconda edizione del prestigioso Premio “Legalità Fiscale”.

L’iniziativa nasce da una sinergia istituzionale di alto profilo: il premio gode infatti del patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Associazione Magistrati Tributari Sicilia, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, del Comune di Palermo, di Irfis Finsicilia e di Fondazione Sicilia, con la media partnership dell’agenzia di stampa Italpress.

Le due anime del Premio

Il riconoscimento, a cadenza annuale, è stato strutturato in due distinte sezioni per abbracciare l’intera comunità professionale:

Sezione Generale: Destinata alle personalità che si sono distinte per il loro impegno professionale nel settore pubblico o privato. Questa sezione mira a onorare operatori dello scenario tributario a tutto tondo: dall’Amministrazione finanziaria ai professionisti, dai docenti universitari ai giudici tributari.

Sezione Speciale (Giovani Avvocati): Un’area dedicata esclusivamente al futuro della professione, riservata ai neo-avvocati abilitati nell’anno in corso presso la Corte di Appello di Palermo.

Il bando 2025: focus sulla Riforma Tributaria

Per la seconda edizione (2025), l’attenzione della Sezione Speciale si focalizza su uno dei temi più caldi e dibattuti del momento: “Equità fiscale e riforma tributaria (L. n. 111/2023)”.

La Camera invita i giovani avvocati (abilitati nel 2025 a Palermo) a cimentarsi nella redazione di un elaborato su questo tema. L’obiettivo è stimolare la riflessione critica sulle nuove normative e sui principi di giustizia fiscale.

I dettagli per partecipare alla Sezione Speciale

Destinatari: Avvocati abilitati nell’anno 2025 presso la Corte di Appello di Palermo. Requisiti elaborato: Lunghezza massima di 6 cartelle (da 1800 battute ciascuna). Modalità di invio: Il file, sottoscritto digitalmente, deve essere inviato via PEC all’indirizzo avvocatitributaristipalermo@pec.it. Scadenza: Il termine perentorio per l’invio è fissato al 31 dicembre 2025.

Borse di studio per i meritevoli

A rendere concreta l’opportunità per i giovani professionisti è il riconoscimento economico previsto. Sulla base della valutazione insindacabile della Commissione del Premio, verranno assegnate due borse di studio del valore di € 1.000,00 ciascuna. Le borse sono finanziate grazie al sostegno di Fondazione Sicilia e Irfis Finsicilia, confermando l’attenzione di questi enti verso la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro legale.

Con questo premio, la Camera Avvocati Tributaristi di Palermo conferma il proprio ruolo centrale non solo nella tutela della categoria, ma anche come motore culturale per una fiscalità più giusta e consapevole.