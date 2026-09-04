Il Presidente della I circoscrizione del comune di Palermo, Giovanni Bronte, annuncia la propria adesione al progetto politico dell’assessore regionale Edy Tamajo.

Una scelta maturata nel tempo, anche grazie al confronto avviato sulle diverse questioni che riguardano la città e, in particolare, sulle problematiche del centro storico, rispetto alle quali il presidente Bronte ha potuto riscontrare attenzione e disponibilità da parte di Tamajo.

«Sono molto contento della scelta di Giovanni Bronte – dichiara Edy Tamajo – perché nasce da un rapporto costruito sul territorio e sulle cose da fare. Giovanni conosce bene la I Circoscrizione, le sue difficoltà ma anche le sue potenzialità, e sono certo che il suo contributo sarà importante».

«Con Edy Tamajo si è instaurato un rapporto basato sul dialogo e sul confronto concreto rispetto alle esigenze del territorio che rappresento – afferma Bronte –. Ho apprezzato la sua attenzione verso il territorio e la capacità di mantenere un rapporto diretto con chi quotidianamente vive e amministra la città. Da qui nasce la mia decisione di condividere un percorso politico nel quale ritrovo un’idea che considero importante: mettere insieme amministratori, professionisti, universitari, giovani, imprenditori e lavoratori che abbiano voglia di dare il proprio contributo».

«La sfida – prosegue Bronte – è lavorare affinché Palermo sia una città nella quale si possa vivere meglio e, soprattutto, costruire il proprio futuro. Dobbiamo creare opportunità e condizioni che consentano ai nostri giovani di scegliere di restare nella propria terra. È un obiettivo ambizioso, ma è su questo che la politica deve misurarsi».