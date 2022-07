Palermo Pride 2022, via agli stati genderali Lgbtqia+e Disability e al corteo

Gaetano Ferraro di

04/07/2022

A Palermo torna il corteo del Pride 2022. L’appuntamento è per sabato 9 luglio con concentramento alle 16 al Foro Italico per un percorso che terminerà al parco di villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, per la serata di chiusura.

Tanti gli eventi collaterali del Pride

Nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 luglio torna a villa Filippina Palermo Pride Suona, la cornice artistica del Palermo Pride e dei party a cura di Popshock. Ospiti di quest’anno le Karma B, madrine della manifestazione, Immanuel Casto, Romina Falconi, Giuseppe Fiorello, Simona Norato, Vergo e Giuse The Lizia.

Artisti in arrivo da ogni parte d’Italia

Nel fine settimana che vede Palermo ospitare gli Stati Genderali Lgbtqia+e Disability e il corteo del Palermo Pride, torna, insieme alla politica e alle rivendicazioni, il Palermo Pride Suona. Le serate di venerdì 8, a partire dalle 19, e sabato 9 luglio, al termine della parata, il parco di villa Filippina ospita Palermo Pride Suona, manifestazione musicale patrocinata da Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo, che con area relax e area food vede la partecipazione di artisti in arrivo da ogni parte d’Italia, musicisti che storicamente sono amici e amiche del Pride di Palermo e dei Pride italiani: Immanuel Casto e Romina Falconi gli headliners di venerdì, seguiti l’indomani dalla cantautrice Simona Norato, Vergo e Giuse The Lizia. Venerdì l’apertura è alle 19: il programma prevede “aperiPride”con Rainbow dj set e a seguire Romina Falcon, Immanuel Casto e l’intervento, anche musicale, delle madrine del Palermo Pride 2022, le Karma B.

Pride, una vita alla luce del sole

“Mai come oggi c’è bisogno di Pride”, dicono le Carmelo Pappalardo eMauro Leonardi (Karma B), “che significa visibilità, affermazione della propria esistenza e quindi avere diritto a una vita alla luce del sole. I diritti, come purtroppo ci insegnano i fatti recenti degli Stati Uniti, non sono acquisiti per sempre e possono essere messi in discussione da un momento all’altro. Per questo e milioni di altri motivi, bisogna scendere in piazza al Pride e metterci sempre la faccia, anche come artiste che rappresentano la comunità tutta”. Sabato 9 luglio a determinare l’inizio della serata sarà l’arrivo del serpentone di carri al termine del corteo del Palermo Pride. Sul palco intervengono il coordinamento Palermo Pride, gli Stati Genderali e a seguire Giuseppe Fiorello, madrino del corteo. Infine spazio alla musica di Simona Norato, Giuse The Lizia, Vergo e, per chiudere, il party a cura di Popshock.

Madrino Beppe Fiorello

Sabato 9 luglio Palermo è attraversata dal corteo del Palermo Pride con Giuseppe Fiorello in veste di Madrino e

l’inno ufficiale del 2022 composto da La Rappresentante di Lista. Madrino di questa edizione del Pride è Giuseppe Fiorello. “Un attore amatissimo che è non solo un nostro conterraneo, è soprattutto un artista che ha sempre messo il proprio talento al servizio dell’impegno civile”, commenta il direttivo del Palermo Pride. “Sono onorato di partecipare al Pride di Palermo, nella mia Sicilia”, commenta Fiorello. “Partecipare è un’attività importante per sostenere i diritti umani e in quest’epoca in cui la distanza fisica si sta delineando per confini virtuali, ho accolto immediatamente l’invito anche per ritrovare direttamente e fisicamente le persone. In questo caso, partecipo anche per conoscere, capire e vivere un’esperienza di lotta ai diritti in prima persona con la speranza che questi diritti al più presto possano essere riconosciuti per salvaguardare la vita di tutte le persone che devono essere libere di essere”.