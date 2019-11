Palermo protagonista di uno speciale della tv francese LCI

Palermo protagonista di uno speciale del canale all news di TF1, la tv francese, LCI. Una splendida vetrina per il capoluogo siciliano e i suoi tesori artistici, culturali e gastronomici, aperta agli sguardi degli spettatori francesi. Un week end a Palermo, è il titolo del servizio. “Palermo è la capitale dell’isola della Sicilia. Situata ai piedi delle montagne, è la più grande città dell’arcipelago. Le sue chiese e palazzi con porte spesso aperte lo rendono speciale. Per scoprire meglio la città, niente come un tour a piedi. Scopri buoni affari e cose imperdibili per un weekend a Palermo”. Così è presentato il filmato, della durata di sette minuti e realizzato da Nathalie Pellerin.

Guardate qui il video

Non sempre i luoghi comuni sono una cosa negativa. Palermo appare con tutte le caratteristiche, positive, note in tutto il mondo: il suo centro storico con i Quattro canti e i cortei religiosi. “E’ una città il cui centro va visitato a piedi”, dice la conduttrice. Il servizio è andato in onda nell’edizione delle 13 del 2 novembre, con la colonna sonora del Gattopardo, film indissolubilmente legato all’immagine stessa di Palermo e della Sicilia.

L’inviata visita anche il palazzo dei conti Federico, splendida abitazione nel centro della città, accolta dalla contessa Alwine Federico, soprano dalla splendida voce, e il mercato del Capo, con le sue bancarelle, concentrandosi sul cibo da strada, lo street food per il quale la città è famosa in tutto il mondo, con l’arancina (con la A), a fare da regina, con le sue varietà e i suoi 40 gusti diversi, compresa quella, mostrata nel filmato al nero di seppia.

Stupefatti e meravigliati i commenti dei visitatori della Cappella palatina di Palazzo dei Normanni, definita “Spettacolare” e “unica al mondo”.

Cambia ambiente e cambia musica. L’inviata va a Corleone e la colonna sonora è quella de Il Padrino. Nella città tristemente associata a cosa nostra, va a visitare il museo della mafia, dove è custodita anche la storia di chi ha combattuto la criminalità organizzata.

Si torna a Palermo per una visita al teatro Massimo, teatro di fama mondiale, “il terzo più grande d’Eruopa, dopo quelli di Parigi e Vienna”. E che vista meravigliosa, dal tetto del teatro, alto sessanta metri, più che la torre di Pisa, dice una guida.

Alla fine, per due giorni a Palermo, la Pellerin mostra un conto di appena 302 euro.

Soddisfatto il sindaco Leoluca Orlando:”LCI dedica un bellissimo servizio a Palermo, sempre più internazionalmente riconosciuta come meta turistica e come riferimento di un cambiamento possibile”.