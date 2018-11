andrà in onda a febbraio

Gli appassionati di programmi culinari stanno già scommettendo su quali saranno i ristoranti palermitani prescelti.

Accade perché in città è stato avvistato un guru della cucina, Alessandro Borghese, conduttore del programma “4 Ristoranti” in onda su Tv8.

Il programma vede sfidarsi quattro ristoratori, i cui locali sono uniti da una caratteristica comune (ad esempio il tipo di cucina o la location), che si giudicano a vicenda le loro attività. I parametri di valutazione sono quattro: location, servizio, menu e prezzi.

Alessandro Borghese si è concesso una passeggiata in via dell’Orologio, di fronte al Teatro Massimo, dove non si è sottratto alle foto con i fan.

Top secret al momento i contenuti della puntata girata a Palermo, si sa soltanto che andrà in onda a febbraio in occasione della nuova stagione del programma.