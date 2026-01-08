Diverse segnalazioni pervenute alla redazione, accompagnate da documentazione fotografica, denunciano una situazione di grave criticità in piazza Barbarino, nel territorio della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo. Nell’area risultano non funzionanti quattro lampade dell’illuminazione pubblica, mentre quelle ancora attive sono quasi totalmente oscurate dalla vegetazione.

Gli alberi presenti nella piazza, infatti, non vengono potati da diversi anni e hanno raggiunto un’altezza superiore a quella di palazzi di quattro o cinque piani, rendendo di fatto inefficace l’illuminazione e lasciando ampie porzioni della piazza al buio.

Viale Maria SS. Mediatrice, metà impianto fuori servizio

Situazione analoga si registra nel Viale Maria SS. Mediatrice, sempre all’interno della Quarta Circoscrizione, dove 15 lampade su 32 risultano non funzionanti. Come evidenziato dalle immagini fotografiche inviate al giornale, anche le luci ancora operative risultano coperte da alberi ad alto fusto, mai sottoposti a regolare potatura.

Una condizione che contribuisce a creare zone d’ombra diffuse, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza urbana e sulla percezione di vivibilità da parte dei residenti.

Buio e degrado mettono a rischio residenti e pedoni

Alla carenza di illuminazione si aggiunge una situazione di degrado urbano progressivo. La pavimentazione risulta dissestata e in alcuni tratti addirittura assente, rendendo difficoltoso o impossibile il passaggio di passeggini e carrozzine.

Le fotografie in possesso della redazione documentano sporcizia diffusa, marciapiedi danneggiati e una generale assenza di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici.

Sosta selvaggia e violazioni continue

Le segnalazioni denunciano inoltre una sosta irregolare sistematica: auto parcheggiate davanti a passi carrabili, sulle strisce pedonali e in curva, nonostante le ripetute lamentele dei residenti. A ciò si aggiunge la presenza di camion e carri attrezzi parcheggiati anche in doppia fila, con conseguenti problemi di viabilità e sicurezza.

Schiamazzi notturni davanti alla chiesa

Ulteriore elemento di disagio riguarda il disturbo della quiete pubblica. Secondo quanto riferito, quasi ogni sera gruppi di giovani si radunano davanti alla statua di Padre Pio, collocata proprio di fronte alla chiesa, con schiamazzi e rumori che si protraggono fino alle prime luci dell’alba.

Mercato rionale del giovedì e disagi per i residenti

Particolarmente critico anche il mercato rionale del giovedì, che secondo le segnalazioni impedisce l’accesso e l’uscita da un passo carrabile regolarmente autorizzato e pagato alle autorità competenti. Nonostante gli interventi di pulizia straordinaria, persistono sporcizia e odori nauseabondi che rimangono nell’area per almeno due giorni successivi allo svolgimento del mercato.

La richiesta formale di intervento alle istituzioni

Alla luce delle segnalazioni ricevute e della documentazione fotografica acquisita, i residenti chiedono un intervento urgente da parte della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo e degli uffici comunali competenti, in particolare per:

il ripristino dell’illuminazione pubblica ;

la potatura degli alberi che oscurano i punti luce;

la manutenzione della pavimentazione e il ripristino delle condizioni di accessibilità;

il contrasto alla sosta selvaggia e alle violazioni del codice della strada;

una maggiore vigilanza nelle ore notturne ;

una riorganizzazione del mercato rionale per garantire il rispetto dei passi carrabili e delle condizioni igienico-sanitarie.

I residenti chiedono risposte concrete e tempi certi, affinché sicurezza, decoro urbano e vivibilità tornino ad essere garantiti in un’area da tempo segnata da incuria e disattenzione.