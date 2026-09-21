Cosa succede al nostro modo di raccontare, comunicare e comprendere il mondo quando cambia la tecnologia che utilizziamo?

È la domanda al centro di “Cambiare linguaggio. Storie, tecnologie e generazioni a confronto”, il primo appuntamento SIGNR SELECT, in programma mercoledì 30 settembre a Palermo, negli spazi di Magnisi, in via Emerico Amari 148.

Un incontro che mette allo stesso tavolo autori appartenenti a generazioni ed esperienze differenti – Lelio Bonaccorso, Lorenzo Ait, Carmelo Lo Curto ed Ennio Maltese – per osservare come strumenti, piattaforme e nuove tecnologie abbiano modificato nel tempo non soltanto il modo in cui comunichiamo, ma anche quello in cui le storie vengono pensate, raccontate, condivise e vissute.





Tra i protagonisti della serata ci sarà Lelio Bonaccorso, fumettista messinese e tra i nomi più riconoscibili del graphic journalism italiano, che arriva a Palermo a soli otto giorni dall’uscita del suo nuovo lavoro per Feltrinelli Comics, “Il Ponte. Diario dallo Stretto di Messina”.

Il volume affronta attraverso il linguaggio del graphic journalism uno dei temi più discussi del presente siciliano: il Ponte sullo Stretto. Memoria personale, disegno e documentazione si intrecciano in un racconto che attraversa il confronto con tecnici, studiosi, amministratori e cittadini e pone domande sul significato di progresso, sul rapporto fra territorio, uomo e natura e sul ruolo dell’informazione nelle scelte collettive.

La presenza di Bonaccorso rende così il tema della serata particolarmente concreto: il fumetto diventa esso stesso un esempio di linguaggio capace di evolversi, contaminarsi con il giornalismo e raccontare questioni complesse attraverso forme diverse da quelle tradizionali.

Dopo il panel e il confronto con il pubblico, SIGNR SELECT proseguirà con un momento dedicato all’incontro diretto con gli autori.





Un biglietto che diventa un’esperienza

La formula di SIGNR SELECT nasce con l’obiettivo di superare il modello tradizionale della semplice presentazione libraria.

Il partecipante sceglie il volume legato all’autore che desidera incontrare e, al prezzo del libro, accede all’intera esperienza: riceve il volume, partecipa al panel, incontra l’autore, può farselo firmare con una dedica personale, condivide l’aperitivo della serata e riceve un gadget SIGNR dedicato all’evento.

Non un sovrapprezzo per incontrare un autore, quindi, ma un modo differente di trasformare l’acquisto di un libro in un’occasione di incontro e partecipazione.

SIGNR SELECT è il format speciale organizzato direttamente da SIGNR, la piattaforma nata per mettere in relazione autori, lettori e luoghi attraverso eventi dal vivo. A differenza degli appuntamenti ordinari, SELECT riunisce più autori nella stessa serata e permette al pubblico di scegliere l’esperienza e il volume più vicini ai propri interessi.

Luogo: MAGNISI STUDIO, via Emerico Amari, 148, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:15

Artista: Lelio Bonaccorso

Prezzo: 19.00

Link: https://signr.it/events/cambiare-linguaggio-storie-tecnologie-e-generazioni-a-confronto-o2j2u

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