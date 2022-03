Partenza il 19 aprile. Le parole di Caruso (Rap) e del sindaco Orlando

Continua la seconda fase di ‘Palermo Differenzia‘, l’iniziativa promossa dal Comune di Palermo e da Rap per l’introduzione della raccolta differenziata porta a porta. Il sindaco Leoluca Orlando ha emesso un’ordinanza che regolarizza orari, esposizioni e giorni di conferimento delle frazioni di rifiuti (scarti alimentari, imballaggi di cartone, imballaggi in vetro) per tutte quelle attività non domestiche, comprese le attività di ristorazione che ricadono nel quadrilatero tra la via Cavour, Maqueda, Roma e Piazza Giulio Cesare, nonché tutte le attività commerciali nei pressi di corso Vittorio Emanuele.



Cosa prevede la seconda fase di Palermo Differenzia

Le attività di promozione e presentazione della seconda fase di Palermo Differenzia hanno visto la partecipazione della I Circoscrizione. Dialogo che culminerà nel confronto indetto per martedì 5 aprile, a cui la Rap ha invitato i commercianti, le associazioni della zona e i comitati civici. Sono circa 800 le attività commerciali che verranno interessate dal provvedimento, di cui il 30% ad elevata produzione di rifiuti, in quanto attività ristorative. La Rap si occuperà di distribuire le attrezzature adeguate e gli opuscoli informativi con orari e regole da seguire.

Regole ed orari da rispettare

I commercianti dovranno esporre sempre i propri carrellati dalle ore 19 alle ore 3 del giorno successivo. Per quanto riguarda l’organico, potranno lasciarli all’esterno delle proprie attività tutti i giorni, inclusa la domenica. Con riguarda al cartone, le operazioni si potranno svolgere tutti i giorni escluso la domenica. L’esposizione del vetro è prevista invece per il lunedì, giovedì e sabato. La frazione residuale dei rifiuti ( il cosiddetto indifferenziato) dovrà essere conferita invece negli appositi contenitori stradali.

La RAP provvederà allo svuotamento dei carrellati/mastelli secondo calendario dalle 5 alle 11 di mattina. Il servizio prevede due itinerari al giorno per ogni frazione di raccolta differenziata. Per l’imballaggio del vetro gli itinerari saranno tre volte a settimana.

Caruso (Rap): “Spero in collaborazione commercianti”

A spiegare le ragioni di questa integrazione è l’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso. L’esponente della partecipata di piazzetta Cairoli rivolge un preciso appello alla cittadinanza. “Abbiamo fortemente voluto, di concerto con la circoscrizione, che si avviasse tra i commercianti la raccolta differenziata in un’area spesso mortificata da discariche di ingombranti e da conferimenti anomali di rifiuti solidi urbani accanto ai cassonetti. Ciò arrecando degrado, nonostante i passaggi regolari dei compattatori. Mi auguro che da parte dei commercianti ci sia collaborazione nel fare la raccolta differenziata e allo stesso tempo portare decoro e pulizia alla nostra città. Questo con l’obiettivo di ottenere i risultati attesi, migliorando la sostenibilità ambientale”.

Orlando: “Migliorare risultati raggiunti con ‘Palermo differenzia’”

Soddisfatto dei risultati raggiunti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che presenta così la prosecuzione dell’iniziativa. “Continua l’azione dell’amministrazione comunale per migliorare sempre di più i risultati ottenuti in questi anni con il progetto Palermo Differenzia nei suoi vari step. Un obiettivo primario al quale è fondamentale affiancare l’azione di sensibilizzazione dei cittadini. Nonchè di repressione dello smaltimento illecito. Questa ordinanza è la naturale prosecuzione di una strada tracciata da tempo con la raccolta porta a porta nei mercati, nelle vie commerciali o nei grandi uffici”.