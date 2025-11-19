Trizzino: "La medicina è allegria"

“Spia Camp è il primo campo di terapia ricreativa del sud Italia. È dedicato a bambini e ragazzi con gravi malattie emato-oncologiche provenienti da tutto il mondo, che percorrono in ospedale una strada difficile e la stessa esperienza di sofferenza, e che potranno riscoprire la gioia e la spensieratezza ed acquisire un nuovo punto di vista sulla malattia”.

Da Palermo è partita una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere il progetto.

“A Spia Camp – scrive l’organizzatore, Antonino Trizzino – la medicina è l’allegria! I ragazzi vengono coinvolti in attività divertenti e stimolanti. Un momento per affrontare le proprie paure, le insicurezze e scoprire che con il supporto dello staff e degli altri ragazzi è possibile superare anche le disabilità e raggiungere il successo”.

“Un posto magico – continua – dove nessuno è giudicato o lasciato indietro per la propria disabilità, dove il divertimento è garantito da uno staff qualificato e in un ambiente sicuro”.

La raccolta fondi, raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/spia-camp-e-dedicato-a-bambini-e-ragazzi-con-malattie-gravi, è arrivata a 3.800 euro.