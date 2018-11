Il Palermo ha incontrato la Red Bull, sarà cessione al colosso delle bevande energetiche? Niente affatto. Come avevamo già annunciato, Zamparini non ha già venduto o venderà il Palermo alla società austriaca. L’incontro è avvenuto esclusivamente per un interesse commerciale e promozionale.

La Red Bull, infatti, sta promuovendo il proprio prodotto a tutte le squadre della cadetteria, Palermo incluso. Un peccato, se si pensa che l’azienda è già proprietaria sia della prima squadra di Salisburgo che del Lipsia in Europa. Mentre gestisce i New York Red Bull negli Stati Uniti e tutte con ottimi risultati.

A mostrare le immagini del meeting è proprio il Palermo attraverso il proprio account Twitter, che raffigura i giocatori mentre assistono all’illustrazione di una rappresentante. Per scoprire a chi è stato venduto il Palermo, ammesso e non concesso che sia davvero così, dovremo ulteriormente attendere.

🗣 Le caratteristiche della bevanda e il suo consumo: incontro promozionale oggi per i rosanero con i rappresentanti di @redbullITA, partner della Serie BKT ⚪️🔵 pic.twitter.com/Z0LXqeGBiI — US Città di Palermo (@palermocalcioit) 28 novembre 2018

