Manifestazione sabato prossimo

Palermo ricorda Lia Pipitone, vittima di mafia e di femminicidio, uccisa il 23 settembre 1983, nel quartiere dell’Arenella. La manifestazione si svolgerà sabato prossimo nella piazza di via Ammiraglio Rizzo angolo via Fileti, nel quartiere Montepellegrino.

L’associazione Millecolori onlus, centro antiviolenza Lia Pipitone, dedicherà una giornata di lotta alla violenza, in occasione del 40esimo anniversario del suo omicidio.

Sarà installata una panchina rossa e saranno piantati due alberi di jacaranda mimosifolia simbolo di rinascita, offerti dal Comune.

L’evento sarà dedicato anche a Rosanna Lisa Siciliano, un’altra vittima di femminicidio assassinata il 7 febbraio 2012 dal marito carabiniere, in un alloggio di servizio della caserma Le Falde dell’Arma, a Palermo.

All’evento saranno presenti Alessio e Gero Cordaro, familiari di Lia Pipitone, e Noemi e Lussianna D’Alba, figlie di Rosanna Lisa Siciliano.

La piazza, dove si svolgerà l’iniziativa, diventa il simbolo di quel diritto alla parola e all’ascolto dovuto alle donne. Un evento dedicato a tutte le donne vittime di violenza: da Marisa Leo, ultima vittima di femminicidio a Marsala (Tp) – la 79esima in Italia – alla giovane 19enne, vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico, avvenuto lo scorso luglio.

Attraverso le storie di Lia e di Rosanna Lisa si intendono scardinare gli stereotipi di una cultura patriarcale ancora oggi presente, per coltivare una cultura dell’antimafia e della non violenza, la cultura dell’ascolto e l’importanza ad accogliere sempre, in qualsiasi circostanza, il grido di tutte quelle donne che chiedono aiuto: da una parte la storia di Lia Pipitone ci porta a riflettere su alcuni principi della cultura siciliana patriarcale dove la figura di un uomo, padre-padrone, decide sulle sorti di una donna, la propria figlia; dall’altra, la storia di Rosanna Lisa Siciliano che, nonostante le violenze subìte, trova la forza di denunciare, ma non viene ascoltata.

L’evento è organizzato dall’Associazione Millecolori onlus, che gestisce il Centro Antiviolenza Lia Pipitone, e dalla sua responsabile Adriana Argento, in sinergia con il presidente dell’VIII° Circoscrizione del Comune di Palermo, Marcello Longo, dal Consiglio dell’VIII° Circoscrizione e dalla presidente della Commissione Cultura, Mari Albanese. Dall’associazione ParteciPalermo, di cui sarà presente Francesco Bertolino, da Maria Concetta Cefalù, membro del Comitato Scientifico e responsabile Regione Sicilia e per le Relazioni Internazionali e i Rapporti con l’Unione Europea degli Stati Generali delle Donne.

Saranno presenti oltre ai familiari delle vittime, Salvo Palazzolo, giornalista e autore del libro-inchiesta “Se muoio, sopravvivimi. La storia di mia madre che non voleva più essere la figlia di un mafioso”, dedicato alla vicenda giudiziaria di Lia Pipitone, scritto con Alessio Cordaro.

Ancora il Maestro Giovanna Ferrara, responsabile del progetto “Panchina Rossa” per la Sicilia; rappresentanti del Comune di Palermo; i Soci dell’Associazione Millecolori onlus e le operatrici antiviolenza; Presidi e Insegnanti di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado; operatori delle FF.OO.

Partner dell’evento sono l’ENDO-FAP, che si occuperà, con i propri ragazzi, dell’installazione della Panchina Rossa. Gli Alberi sono offerti dal Comune di Palermo e sarà presente il Dirigente Responsabile, Rosano Rosario, dell’Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo con una squadra.

I ragazzi del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo scriveranno durante la manifestazione, i nomi delle vittime di femminicidio in Italia, dall’inizio dell’anno ad oggi, sulla panchina. Letture a cura dell’attrice Erika La Ragione. L’Associazione Yolk, che opera nel quartiere, farà animazione territoriale durante la manifestazione.