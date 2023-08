Questa mattina, in occasione del 38° anniversario dell’uccisione del vice questore della polizia Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, barbaramente assassinati per mano mafiosa il 6 agosto del 1985, si è svolta una cerimonia commemorativa.

Alle ore 9, il questore di Palermo Leopoldo Laricchia e il prefetto Maria Teresa Cucinotta alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari, ha reso omaggio alla loro memoria, deponendo una corona di alloro nella stele marmorea sita in piazza Giovanni Paolo II, a poca distanza da viale Croce Rossa, luogo dell’attentato.

Per il loro estremo sacrificio, Cassarà e Antiochia, il 26 settembre 1986 sono stati insigniti della “medaglia d’oro al valor civile alla memoria. “Nel 38° anniversario dell’uccisione del vicequestore Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, assassinati per mano mafiosa, è viva ancora la memoria del loro operato e della loro lealtà verso lo Stato.

Cassarà ebbe un ruolo investigativo di primo piano nell’istruzione del Maxiprocesso e, per questa ragione, rimane nel tempo un esempio per gli uomini delle forze dell’ordine che lavorano ogni giorno con coraggio per la legalità». Così dichiara il sindaco di Palermo”, ha detto il sindaco Roberto Lagalla.