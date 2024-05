Cracolici, "La sua è una storia di verità"



Palermo commemora Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978 a Cinisi. A 46 anni di distanza, il sindaco Roberto Lagalla lo ricorda così “Il coraggio del giornalista e attivista Peppino Impastato resta ancora oggi un esempio di impegno civile concreto nel contrasto alla mafia. Attraverso la sua attività politica e culturale è riuscito a piegare l’indifferenza davanti al fenomeno mafioso in un periodo durante il quale era più facile abbassare lo sguardo rispetto all’influenza di cosa nostra”.

Il ricordo di Impastato e Moro

Ed aggiunge: “Quel 9 maggio 1978 resterà per sempre una data che ha segnato una svolta nella storia del Paese perché nel giorno dell’omicidio di Peppino Impastato veniva anche ritrovato il corpo senza vita del Presidente Aldo Moro, assassinato dalle Brigate rosse. Per tale ragione, oggi è doveroso ricordare Impastato e Moro e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia e al terrorismo”.

Le parole di Cracolici, “Storia di verità”

Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia all’Ars, intervenendo a Cinisi alle iniziative organizzate per il 46esimo anniversario dell’omicidio del giornalista.

“La storia di Peppino Impastato – dice – è una storia di verità che è andata oltre i tentativi di depistaggio e che conferma come l’intreccio mafioso abbia segnato la vita democratica della nostra terra. Quella di Peppino dai microfoni di Radio Aut è stata una voce ‘contro’ in un tempo nel quale si diceva che la mafia non esisteva, era considerata un’invenzione e l’attività contro la mafia era propria di una sparuta minoranza. Ricordare Peppino Impastato significa attualizzare l’impegno contro la mafia e avere consapevolezza che cosa nostra esercita ancora il suo controllo sul territorio e noi abbiamo il dovere di contrastarla”.

Domani a Catania proiezione film “I Cento passi” al chiuso

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la proiezione gratuita del film “I Cento passi” in ricordo di Peppino Impastato, in programma domani, giovedì 9 maggio, a partire dalle 19, avverrà al chiuso, presso i locali del punto luce Save the Children in via Sebastiano Catania n. 176, a Catania.