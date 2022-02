l'appello all'Anas

“Anas intervenga con urgenza per garantire sicurezza ad automobilisti“. È l’appello che lancia il Pd sulla situazione in cui versa un tratto della Fondovalle Palermo-Sciacca. Il Pd fa appello all’Anas per ripristinare i normali livelli di sicurezza nel tratto Poggioreale/Salaparuta. “Occorre Intervenire con urgenza con un progetto di manutenzione che annulli la grave situazione di pericolo presente da mesi sulla statale 624 Sciacca-Palermo”. Lo dice Michele Catanzaro, parlamentare regionale del Partito Democratico, con un appello rivolto ai vertici regionali di Anas.

Pericolo al bivio Poggioreale/Salaparuta

“Da numerose segnalazioni di pendolari che viaggiano quotidianamente da e per Palermo per motivi di lavoro e studio – dice Catanzaro – sono venuto a conoscenza di una situazione di gravissimo pericolo in prossimità del bivio Poggioreale/Salaparuta, dove la strada asfaltata presenta un avvallamento da cedimento franoso che nel corso degli ultimi giorni si è fatto sempre più consistente. Non ci sono segnali di pericolo e si è creato un un gradino di almeno venti centimetri che comprende l’intera carreggiata stradale percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti”.

“Garantire ottimali condizioni di sicurezza”

Catanzaro ha invitato l’Anas, che nei mesi scorsi con proprio personale era intervenuto con la collocazione di asfalto, a programmare lavori urgenti con cui eliminare definitivamente il problema e garantire ottimali condizioni di sicurezza.

Il crollo di calcinacci dal viadotto

Nelle scorse settimane la statale Palermo Sciacca è stata chiusa per alcune ore in entrambi i sensi di marcia dalla via Gaetano Costa, ne pressi del carcere Pagliarelli, fino allo svincolo di Altofonte. Un automobilista ha segnalato il distacco di calcinacci da un viadotto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e verificato se vi fossero altri pericolo. La polizia municipale ha chiuso al transito la strada. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas.