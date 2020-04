Sette professioniste, ognuna impegnata per le pari opportunità nel proprio settore, lanciano una campagna di solidarietà a favore dell’ospedale Policlinico.

L’intento è quello di donare tablet per i pazienti Covid ricoverati nel reparto di Pneumologia, in modo da rimanere in contatto con i familiari durante il ricovero seppur a distanza. Così le sette donne (una magistrata, una avvocata, un notaio, una giornalista, due commercialiste, un’architetta) hanno scelto un libro e hanno letto in video alcune frasi che esprimono il concetto di speranza, di tenacia e di viaggio.

I passi scelti sono tratti dal romanzo di Giuseppe Catozzella “Non dirmi che hai paura”, vincitore del Premio Strega giovani 2014. Il video si chiude con le foto delle professioniste scattate durante un viaggio.