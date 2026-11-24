205 chili di alimenti scaduti sequestrati

Strade sotto controllo e verifiche sulla sicurezza alimentare. Dal 16 al 20 novembre la Polizia Municipale di Palermo ha intensificato i servizi sul territorio, con pattuglie e apparecchiature dedicate, per far rispettare il Codice della Strada e tutelare la salute pubblica.

Velocità e sosta

Due servizi con il Telelaser TruSpeed, in viale Regione Siciliana Nord Ovest e in via Libertà, hanno accertato 15 violazioni dei limiti di velocità: 12 ai sensi dell’articolo 142, comma 8, e 3 ai sensi del comma 9.

Il capitolo più pesante è quello della sosta irregolare. Tre servizi con il sistema Lince Soste/Street Control, lungo il percorso da via Strasburgo a piazza Giulio Cesare, hanno portato a 171 sanzioni per violazioni degli articoli 157 e 158. Nelle stesse verifiche sono state accertate 17 violazioni per mancata revisione e 5 per assenza di assicurazione.

Un altro servizio, con il sistema Lince Traffic in viale Regione Siciliana Nord Ovest, all’altezza di via Raffaello in direzione Trapani, ha controllato 366 veicoli e rilevato 399 violazioni, 16 delle quali contestate sul momento.

Cellulare alla guida e monopattini

Tre servizi con moto civetta, tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno portato a 11 contestazioni per uso del telefono durante la guida. In tutti i casi, oltre alla sanzione prevista dall’articolo 173, è scattato il ritiro della patente.

In via Libertà, un controllo su due monopattini ha portato a due contestazioni ai sensi della legge 160/2019, per violazioni su circolazione, assicurazione e uso del casco. Nel corso della settimana sono state inoltre contestate altre 19 violazioni del Codice della Strada, relative a revisione, documenti di guida, assicurazione e obblighi dei conducenti.

Sequestrati 205 chili di alimenti scaduti

Le verifiche non si sono fermate alla strada. Domenica sera, in un negozio tra piazza Don Bosco e via Massimo D’Azeglio, gli agenti hanno trovato sugli scaffali oltre 200 chili di prodotti confezionati in vendita con la data di scadenza ampiamente superata. Sono stati sequestrati circa 205 chili di alimenti, poi distrutti da una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Durante l’ispezione sono emerse anche gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, punite con una sanzione di 2.000 euro. Altri 2.000 euro di multe riguardano il titolare, privo dell’attestato di formazione per alimentaristi, e l’uso del vano antibagno come deposito di alimenti, che limitava l’accesso ai servizi igienici da parte dei dipendenti.