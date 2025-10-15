Appuntamento domenica 19 ottobre alle 21

In una Palermo che porta ancora i segni di ferite profonde, c’è chi sceglie di rispondere con la bellezza. Domenica 19 ottobre torna in città “Palermo Show“, l’evento ideato da Francesco Panasci, giunto alla seconda edizione, che accende i riflettori su una città viva, creativa, solidale.

Il titolo di quest’anno, “Io sono Energia“, non è uno slogan: è una dichiarazione. Ispirato all’omonimo libro di Panasci (Panastudio Edizioni, 2025), diventa il cuore pulsante dello show, un inno all’energia pulita e concreta delle persone comuni, di chi lavora, sogna, costruisce, e ogni giorno sceglie la dignità al posto della resa.

“Attraverso la musica, il sorriso, l’arte e la condivisione, Palermo Show vuole raccontare una città che non dimentica le proprie ferite, ma sceglie di reagire con la bellezza, la cultura e la legalità. È la Palermo che si stringe intorno alla sua comunità, che tende la mano a chi ha più bisogno, e che trasforma l’emozione in partecipazione”, si legge in una nota degli organizzatori”.

L’appuntamento è al Teatro Politeama Garibaldi alle 21. L’evento è a ingresso gratuito su invito, fino a esaurimento posti.

Un palco che unisce musica, comicità e arte visiva

Il programma della serata è pensato per emozionare e far riflettere. Aprirà le danze la Pana Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Gaetano Colajanni, accompagnata dal tenore Mimmo Ghegghi: un connubio di talento e passione che porterà sul palco arrangiamenti orchestrali dal forte impatto emotivo.

La leggerezza e il sorriso arriveranno invece grazie a quattro volti noti della comicità siciliana: Manlio Dovì, Manfredi Di Liberto, Antonio Panzica e Chris Clun, pronti a far ridere con stile e intelligenza.

Tra i momenti più attesi, la performance di sand art dei Synthalìa, con la musica originale al pianoforte di Panasci che si intreccia alle visioni disegnate con la sabbia da Stefania Bruno: un viaggio sensoriale tra musica e immagine che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

La voce del territorio tra jazz, tango e cultura

A rappresentare la raffinatezza musicale sarà anche il progetto FisarVoice, con Marianna Costantino alla voce e Pierpaolo Petta alla fisarmonica. Il loro repertorio fonde jazz, canzone d’autore e tango argentino, con interpretazioni originali capaci di dare nuova vita ai suoni della tradizione e dell’innovazione.

A condurre la serata, due voci note del panorama culturale siciliano: Barbara Lipari e Maurizio Midulla.

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Siciliana, dal Comune di Palermo e dalla Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con ECU – European Culture University, impegnata nella formazione e nell’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro.