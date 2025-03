L'idea: unire musica e territorio

Palermo Sound è più di una piattaforma musicale. È un progetto culturale che nasce con l’intento di raccontare Palermo attraverso la sua musica e le sue connessioni con il territorio.

L’idea di fondo non è solo quella di offrire contenuti musicali, ma di creare un movimento che celebra e valorizza la scena artistica locale e non, promuovendo la città e le sue risorse. Palermo Sound si propone di costruire, infatti, un legame forte tra musica, spazi e comunità, dando vita a un nuovo modo di fare cultura attraverso il suono.

I fondatori del progetto sono Pietro Settimo Semilia e Vincenzo Messana, mentre i direttori artistici sono Francesco Pomara e Federici Pipia.

Musica e luoghi iconici di Palermo

Il progetto si distingue per il suo approccio innovativo e inclusivo. Palermo Sound non si limita alla produzione di musica, ma esplora nuove modalità di fruizione, scegliendo luoghi iconici e fuori dai circuiti tradizionali della città. Palazzi storici, cantieri, terrazze e vigneti diventano scenari naturali per DJ set e live performances. Ogni location è parte integrante dell’esperienza musicale, trasformando la città stessa in un palcoscenico che racconta storie di cultura, suono e tradizione.

“Ogni luogo scelto per il nostro progetto è un pezzo della città che parla attraverso la musica. La nostra missione è far sentire il suono di Palermo e restituirlo alla comunità in modo autentico e visibile”, affermano i fondatori di Palermo Sound.

Un archivio sonoro e visivo per Palermo

La vera forza del progetto risiede nella creazione di un archivio sonoro e visivo che documenta il presente della scena musicale palermitana. La musica diventa quindi un mezzo di connessione tra artisti e pubblico, oltre che uno strumento di valorizzazione del territorio. La piattaforma si distingue per l’alta qualità dei contenuti, mirando a costruire un’identità solida e riconoscibile per gli artisti e per la città stessa.

Non solo, i contenuti prodotti vengono consegnati direttamente agli artisti, offrendo loro materiale di visibilità da utilizzare per la loro crescita professionale. Grazie a Palermo Sound, i musicisti possono disporre di materiale curato e di qualità da presentare a booking, festival e etichette discografiche, ampliando così le loro opportunità di affermazione nel panorama musicale internazionale.

Sperimentazione, comunità e autenticità

I valori che guidano Palermo Sound sono chiari e condivisi da tutti i membri del progetto: autenticità, connessione e territorio. Ogni contenuto è creato con la passione di chi ama la musica e la città, ponendo al centro la qualità e l’inclusività. La missione è quella di costruire un ecosistema culturale inclusivo, dove la musica non è solo intrattenimento, ma un linguaggio che unisce le persone e racconta la storia di Palermo.

Palermo Sound: il sogno di una realtà strutturata

Il progetto, che al momento è ancora nella sua fase iniziale e senza scopo di lucro, sogna di evolversi in una realtà strutturata capace di produrre eventi e promuovere artisti. L’obiettivo a lungo termine è fare di Palermo Sound una piattaforma che rappresenti l’identità sonora della città, dimostrando che la musica è molto più di un sottofondo: è uno strumento di racconto, di scoperta e di connessione tra le persone.

Per maggiori informazioni scrivere a palermosoundrecords@gmail.com.