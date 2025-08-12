Previsto presidio di Polizia Municipale e restauro della scultura di Peppino Impastato.

Oggi, martedì 12 agosto, si è svolto l’importante sopralluogo con il Commissario Cassarà e l’Ispettore Musso della Polizia Municipale, insieme all’Assessore delegato Dario Falzone, il Capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di Palermo Giuseppe Milazzo, il Presidente della Sesta Circoscrizione Pippo Valenti e la consigliera Teresa Monforte, relativamente all’installazione delle telecamere in via Filippo Paladini e via Calandrucci, aree strategiche vicino al campo sportivo e alla villetta Peppino Impastato, dove verrà ripristinata la postazione anagrafica e sorgerà un presidio della Polizia Municipale.

Queste telecamere – si legge in una nota – sono state previste per arginare il grave abbandono di rifiuti e contrastare atti di vandalismo e reati contro il patrimonio e l’ambiente. Si tratta di un’azione necessaria volta a garantire la sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità della vita e ripristinare le condizioni di legalità del quartiere San Giovanni Apostolo.

Infine, conclude il comunicato, “abbiamo chiesto all’onorevole Milazzo di inoltrare una nota indirizzata al sindaco per chiedere con carattere di urgenza di ripristinare la scultura in marmo dedicata a Peppino Impastato situata nella villetta. Purtroppo, abbiamo riscontrato che la scultura è danneggiata e spezzata a metà. Peppino è un simbolo di lotta, coraggio e impegno nella legalità e la sua memoria merita di essere preservata con dignità”.