Palermo si conferma una delle città più dinamiche del mercato immobiliare italiano dedicato alle attività economiche. A evidenziarlo è l’ultima analisi dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa sulle compravendite di immobili per l’impresa, elaborata sui dati dell’Agenzia delle Entrate.

In evidenza i dati degli immobili commerciali

Il dato che spicca è quello relativo agli immobili commerciali, con il capoluogo siciliano che registra una crescita delle transazioni pari al 24,3%, tra le più alte tra le grandi città italiane. Il risultato assume un valore ancora più significativo se confrontato con il contesto nazionale. Nel primo semestre del 2026 le compravendite di immobili commerciali sono aumentate dell’1,9%, mentre quelle degli uffici hanno segnato un lieve incremento dello 0,2%. In calo, invece, il comparto produttivo, che registra una flessione dell’1,3%.

Un trend superiore alla media nazionale

A Palermo, dunque, il mercato dei negozi corre a una velocità decisamente superiore rispetto alla media italiana. Un segnale che testimonia la ritrovata attrattività del comparto commerciale cittadino e l’interesse crescente di investitori e operatori economici. Secondo gli analisti di Tecnocasa, il negozio continua infatti a rappresentare una forma di investimento interessante, soprattutto quando garantisce rendimenti lordi annui tra il 9% e il 10%. Inoltre, nelle grandi città sempre più spesso gli immobili commerciali vengono acquistati anche in funzione di future operazioni di cambio di destinazione d’uso verso il residenziale.

La tendenza riflette le trasformazioni che stanno interessando il tessuto urbano di Palermo, dove la domanda abitativa continua a mantenersi elevata e il recupero di spazi commerciali e direzionali inutilizzati rappresenta una delle possibili risposte alla carenza di immobili disponibili sul mercato residenziale.

I progetti di riqualificazione e riconversione immobiliare

Anche il settore degli uffici mostra segnali di maggiore interesse a livello nazionale. Tecnocasa evidenzia infatti una ripresa degli acquisti sia da parte degli investitori sia degli utilizzatori finali, spesso orientati verso progetti di riqualificazione e riconversione immobiliare. I dati confermano quindi il buon momento attraversato da Palermo nel mercato immobiliare destinato alle attività economiche. In uno scenario nazionale caratterizzato da una crescita moderata, il capoluogo siciliano emerge come una delle realtà più vivaci, capace di attrarre investimenti e di intercettare nuove opportunità di sviluppo urbano ed economico. Una fotografia che restituisce l’immagine di una città in movimento, sempre più protagonista nei processi di trasformazione del mercato immobiliare italiano.