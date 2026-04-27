La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 3 maggio, alle 19, all’oratorio di Santa Cita con il concerto dal titolo “Sul labbro innamorato, schermaglie amorose della cantata napoletana” che vede insieme il soprano Valeria La Grotta e l’Arianna Art Ensemble che, per l’occasione sarà composto da Alessandro Nasello (flauto dolce), Andrea Rigano (violoncello), Paolo Rigano (arciliuto e chitarra), Cinzia Guarino (clavicembalo).





Il programma ruota attorno al tema della cantata da camera napoletana, tra la fine del XVII e i primi decenni del XVIII secolo, genere che, nel contesto della Napoli vicereale, assume un ruolo centrale come spazio di elaborazione e codificazione del linguaggio musicale tardo barocco. In questo contesto la cantata si configura non soltanto come forma di intrattenimento aristocratico, ma come laboratorio compositivo in cui si definiscono prassi formali, modelli retorico espressivi e soluzioni armoniche destinate a esercitare una influenza determinante anche sulla produzione operistica dell’epoca.





Alessandro Scarlatti rappresenta un momento di sintesi e sistematizzazione. Particolarmente rilevante è la presenza di cantate in lingua napoletana, quali “Lena, mò si ca propeto” di Giulio Cesare Rubino e la “Cantata sopra l’Arcicalascione” di Giuseppe Porsile, che attestano la coesistenza di registri linguistici differenziati all’interno della produzione colta. Poi vi è la produzione di Domenico Sarro, che si colloca in una fase di progressiva tra cantata e teatro musicale e le sonate strumentali di Leonardo Leo e Domenico Scarlatti che contribuiscono a delineare il profilo di una cultura musicale in cui il confine tra ambito vocale e strumentale appare permeabile.





Programma del concerto:

Alessandro Scarlatti (1660–1725)

Cantata per soprano e basso continuo

Nel mar che bagna a Mergellina il piede





Leonardo Leo (Napoli, 5 agosto 1694 – Napoli, 31 ottobre 1744)

Sonata in re minore per flauto dolce e basso continuo





Giulio Cesare Rubino (Napoli, prima metà del XVIII secolo)

Cantata per soprano e basso continuo

Lena, mo si ca propeto





Domenico Scarlatti (1685–1757)

Sonata K 141, Presto





Domenico Sarro (1679–1744)

Cantata per soprano, flauto dolce e basso continuo

Se pur fosse il cor capace





Giuseppe Porsile (1680–1750)

Cantata sopra l’Arcicalascione

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Valeria La Grotta e Arianna Art Ensemble

Prezzo: 0.00

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