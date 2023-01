Momento positivo ma ora arriva il bello, Oggi la sedicesima puntata

Non si ferma il Palermo che vive il momento migliore della sua stagione. La vittoria di Ascoli è l’ottavo risultato utile consecutivo in questo campionato di serie B che vale l’aggancio al Pisa in zona play off.

Ad Ascoli si è vista una squadra capace di soffrire e di piazzare lucidamente i colpi importanti. Matteo Brunori si conferma attaccante importante anche in serie B.

Ma il club rosanero aspetta anche gli ultimi sviluppi sul calcio mercato. Simon Graves sembra essere un nuovo arrivo in rosanero ma manca ancora la pedina sulla fascia sinistra in grado di dare una alternativa a Marco Sala rimasto unico interprete su quella corsia. Il mercato si chiuderà domani.

Questo e tanto altro nella sedicesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà, come di consueto, in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate. Una puntata che si preannuncia calda dopo la nuova vittoria esterna del Palermo e per il modo in cui è maturata.

Una trasferta nata male e finita bene

Di certo si parlerà di come è nata la trasferta di Ascoli con un problema al volo della squadra che avrebbe dovuto raggiungere Roma nella serata di venerdì. La corsa per trovare un nuovo velivolo e trovare l’intesa per il rinvio che è stato poi accordato.

Poi sul campo la battaglia e la voglia di vincere che è stata assolutamente protagonista.

Brunori capocannoniere

Con la sua doppietta, sarebbe stata tripletta, Matteo Brunori è stato senza dubbio protagonista della partita. Croce e delizia. I dati positivi sono sotto gli occhi di tutti: delizia per quella freddezza che manca dal dischetto. Questa volta è Leali, il portiere dell’Ascoli, ad esultare e vincere il duello dagli 11 metri. Per lui terzo rigore sbagliato dopo Cosenza e Venezia. Ma rimane lui il terminale offensivo.

Un Palermo che può sognare

Ma l’ottavo risultato utile apre scenari importanti. La zona play off è agganciata ma per entrarci definitivamente la squadra di Corini deve continuare così. Ora arrivano le partite importanti: Reggina, Genoa e Frosinone, ovvero le prime tre in classifica, attendono i rosanero. Sarà vera gloria?

Un ricordo per Vito Chimenti

Ieri la gioia per il successo del Palermo è stata appannata dalla tragica notizia della scomparsa improvvisa di Vito Chimenti, bomber dei siciliani tra il 1977 ed il 1979 e re della bicicletta che infiammò non solo l’allora Favorita ma tanti altri stadi d’Italia.