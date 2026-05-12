Maggiori controlli dinamici e un rafforzamento dei servizi sul territorio anche di notte allo Zen e a Sferracavallo. E’ quanto si è deciso nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura dopo gli episodi di violenza e intimidazione accaduti tra Sferracavallo e allo Zen.

Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha presieduto una riunione di coordinamento delle forze di polizia, alla quale ha partecipato anche il procuratore della repubblica Maurizio de Lucia.

Nel pomeriggio, il prefetto ha tenuto, inoltre, una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni antiracket Solidaria, Centro di Studi e Iniziative Culturali “Pio La Torre”, comitato Addiopizzo, Sos Sicilia, Sportello di Solidarietà e Fai Sicilia.

E’ stata condivisa l’esigenza di sensibilizzare gli operatori economici interessati da episodi intimidatori, promuovendone la collaborazione, con supporto e assistenza per l’accesso di risorse economiche previste dalla legge 23 febbraio 1999, 44, “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.