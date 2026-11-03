Lunedì 9 novembre, dalle 19, PalermoSquisita porterà in via Roma un gruppo di professionisti che racconta la varietà della ristorazione siciliana: cucine stellate e trattorie, ristoranti d’albergo, pasticcerie, gelaterie, forni e pizzerie. Si potrà passare dalla cucina di un ristorante di Linguaglossa a quella di un locale di Bagheria, incontrare i sapori delle Madonie e poi fermarsi davanti a un dessert o a un cocktail.

A tenere insieme il percorso sarà anche la possibilità di incontrare chi prepara i piatti. Saranno infatti gli stessi protagonisti a servire le proprie creazioni. Per il pubblico, l’assaggio potrà diventare il punto di partenza di una conversazione: conoscere un ingrediente, farsi spiegare una lavorazione, capire la scelta che dà forma a una ricetta.

La serata, organizzata da ItaliaSquisita in partnership con Adv Maiora Comunicazione Integrata e in collaborazione con il Grand Hotel et des Palmes del gruppo Mangia’s, avrà una destinazione solidale precisa. L’intero ricavato sarà devoluto a Le Onde Ets, impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne e sui minori.

Dall’aperitivo al dessert, i volti e i territori della serata

Il percorso attraverserà le diverse fasi del pasto, dall’aperitivo al dessert, con una selezione di vini e cocktail. Più che una successione di portate, sarà l’occasione per accostare esperienze che abitualmente si incontrano in luoghi diversi dell’isola.

Palermo avrà una presenza ampia. Ci saranno Alberto Ferrara della Taverna Calderai, Carmelo Trentacosti del MEC Restaurant, Giuseppe Calvaruso del Bistrot Terrazze Santamarina, Marco Vabres del Bar Vabres e Natale Giunta di CitySea. A loro si affiancherà Giuseppe Sole, chef del Grand Hotel et des Palmes.

Da Bagheria arriveranno Nino Ferreri di Limu e Tony Lo Coco dei Pupi. Cefalù sarà presente con Dario Pandolfo delle Calette e Vincenzo Sansone di Cortile Pepe, mentre Giuseppe Costa porterà l’esperienza del Bavaglino di Terrasini. Giuseppe e Francesca Corallo del Nangalarruni di Castelbuono aggiungeranno al percorso la presenza delle Madonie.

Lo sguardo si allargherà poi alla Sicilia orientale, con Alessandro Ingiulla di Sapio a Catania, Giovanni Santoro di Shalai a Linguaglossa e Vincenzo Candiano della Locanda Don Serafino a Ragusa. Dalla parte occidentale dell’isola parteciperanno Angelo Pumilia della Foresteria Planeta Estate di Menfi e Giuseppe Giuffrè di Catering Extreme a Trapani.

La presenza di pizza e panificazione allargherà il racconto oltre la cucina dei ristoranti. Carlo Pedalino di Pedalino Bakery «Generazione Mugnaia», a Raffadali, e Gioacchino Gargano della pizzeria Saccharum di Altavilla Milicia saranno i protagonisti di questa parte del percorso.

Sul versante dolce si incontreranno alcune delle diverse tradizioni artigiane dell’isola. Antonio Cappadonia porterà l’esperienza della sua gelateria palermitana; Giovanni Cappello e Matteo Costa quelle delle rispettive pasticcerie cittadine. Con loro ci saranno Chiara Calò e Fabio Fazzone del Grand Hotel et des Palmes, Nicola e Luca Petta dell’Extra Bar di Piana degli Albanesi e Rocco Vultaggio del Bar Vultaggio di Fulgatore, nel Trapanese. Gelato, pasticceria e lavoro di laboratorio avranno così uno spazio autonomo nel racconto della serata.

Ai cocktail lavoreranno Carmelo Martino, brand ambassador Caffo, e quattro professionisti attivi a Palermo: Cristina Zappalà di Bellini, Ivan Gerasi di Sartoria, Montasar Mhalla dei Corrieri e Pietro Randazzo del Grand Hotel et des Palmes. Anche il bere entrerà dunque nel percorso attraverso il confronto diretto con chi lo prepara.

Il filo che lega la tavola al lavoro di Le Onde

Dietro gli incontri e gli assaggi c’è un’attività che continuerà oltre la serata. Le Onde opera dal 1992 e nel 1998 si è costituita in Onlus. Si occupa di prevenzione della violenza, ricerca, sviluppo di servizi e costruzione di reti contro la violenza maschile sulle donne e sui minori e contro la violenza di genere.

Il suo lavoro parte dal territorio e si estende alla collaborazione regionale, nazionale e transnazionale. L’organizzazione partecipa al Forum del partenariato della Regione Siciliana e al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in Sicilia, con un contributo anche alla definizione delle politiche regionali sul tema.

La destinazione del ricavato dà alla partecipazione un significato concreto: la spesa per una serata di degustazioni contribuirà al lavoro di una realtà che interviene nella prevenzione e nel contrasto della violenza. La cucina diventa così un luogo di incontro anche tra mondi che non sempre si incrociano: chi lavora nell’ospitalità, chi frequenta i ristoranti e chi costruisce servizi e relazioni di sostegno sul territorio.

L’appuntamento è al Grand Hotel et des Palmes, in via Roma 398 a Palermo. Le informazioni per partecipare sono disponibili nella pagina di PalermoSquisita sul sito di ItaliaSquisita⁠.