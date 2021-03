la cerimonia il 13 marzo

Prosegue l’impegno della Palestra Popolare Palermo

Il 13 marzo la cerimonia di premiazione degli atleti per i meriti sportivi raggiunti

L’impegno della Palestra Popolare quale occasione di riscatto

Alla premiazione parteciperà l’assessore allo Sport del Comune di Palermo

La Palestra Popolare Palermo, associazione sportiva dilettantistica con sede in via San Basilio 17, nel centro storico di Palermo, ha organizzato per il prossimo sabato 13 marzo, alle ore 17:30, una cerimonia di premiazione per i meriti sportivi raggiunti dai suoi atleti nelle stagioni agonistiche appena trascorse.

Alla cerimonia parteciperà anche l’assessore allo sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia Camassa.

Lo sport come strumento di riscatto

“In un momento storico come quello che stiamo attraversando, in cui a causa della pandemia vengono meno spazi di confronto e socialità, lo sport rappresenta un importante strumento di riscatto e insegna a impegnarsi per raggiungere la propria meta, superando gli ostacoli legati all’estrazione sociale, al genere o al colore della pelle. I traguardi conseguiti dai nostri giovani atleti nel pugilato e nel powerlifting tramite sacrificio, impegno e capacità di guardare all’obiettivo nonostante le difficoltà meritano di essere riconosciuti come una vittoria di tutta la comunità e di essere festeggiati non solo dalla nostra realtà sportiva”. Queste le parole di Verdiana Mineo, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Palestra Popolare Palermo, che invita la cittadinanza, i soci e tutti gli atleti alla premiazione di questo sabato.

La premiazione

“La premiazione avverrà nel rispetto rigoroso delle norme del distanziamento sociale e al suo termine brinderemo insieme alla nostra comunità alle prossime vittorie, alla medaglie già conquistate, ma soprattutto alla dedizione e alla determinazione necessarie per conseguirli” – conclude Mineo.

L’impegno anche nel sociale della Palestra Popolare Palermo

Nel corso degli anni, tante le attività che hanno visto impegnata la Palestra Popolare Palermo che, per fare un esempio, nel 2019 ha partecipato a Piana degli Albanesi, facendo incetta di premi, al “VII Memorial Stefano Plescia”, manifestazione sportiva in ricordo di un abitante del paese molto legato al mondo dello sport, scomparso prematuramente.