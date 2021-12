Grande festa nella sede della concessionaria palermitana

Un brindisi di fine anno con l’auspicio di raggiungere importanti traguardi sportivi insieme. E’ stata grande festa per le squadre del Volley club Leoni di Palermo nella sede del loro sponsor, la concessionaria di Fca Nuova Sicilauto di viale Lazio. Atleti e atlete sono stati accolti nella concessionaria per festeggiare il Natale e brindare al sodalizio stipulato per la stagione sportiva 2021-2022.

Allegria e rombo dei motori

Un pomeriggio pieno di allegria e tanti sorrisi per gli atleti presenti all’evento che hanno potuto testare in prima persona il comfort dei veicoli tradizionali ed elettrici messi a disposizione dalla concessionaria dei fratelli Gatto che unisce i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep. Virtualmente presente, anche se fisicamente lontano, il patron del club Maurizio Bellia.

“Grande sinergia”

Soddisfazione è stata espressa su entrambi i fronti per questo sodalizio che si è creato tra società e sponsor. Anche perché, al di là di ogni aspetto economico, sono stati messi in risalto i valori che vengono portati avanti su entrambi i fronti, sportivo da una parte e imprenditoriale dall’altro: “Siamo entusiasti della sinergia intrapresa con Nuova Sicilauto, – commenta il professore Giovanni Savasta, direttore tecnico della scuola federale di pallavolo di piazza Leoni – azienda in cui riscontriamo una forte affinità valoriale, e ringraziamo Antonio Gatto per la fiducia riposta nel nostro progetto”. La scuola del Volley club Leoni è attiva da oltre 30 anni sul territorio siciliano e certificata dal marchio qualità Fipav per il settore giovanile, la federazione di pallavolo.

“Una mission in cui crediamo”

“Io e mio fratello – ha commentato Antonio Gatto – abbiamo sempre creduto nei valori educativi dello sport e, per questo, partecipare attivamente alla mission del Club Leoni è per noi più importante di ogni aspetto sponsorizzativo”. A suggellare l’evento, la consegna delle maglie di allenamento autografate dagli atleti della serie C femminile e C maschile e l’augurio per una stagione ricca di emozioni.