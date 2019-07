A segnalare le violenze le insegnanti

I carabinieri hanno arrestato il padre di una ragazzina di 14 anni accusato di abusi sessuali che sarebbero andati avanti per tre anni.

Le indagini sugli abusi nei confronti della ragazzina che vive in un paese della provincia sono iniziate dopo una segnalazione fatta dalle insegnanti. Sono state loro le prime a raccogliere il racconto dell’alunna che ha descritto quello che le faceva il padre.

Continue carezza nelle parti intime e la richieste mentre erano a letto di togliere i vestiti e allargare le gambe. La ragazzina ha raccontato agli investigatori che più volte aveva detto al padre che certe cose non le voleva fare e che era molto infastidita dalla presenza del padre.

“Ma giusto a me devi accarezzare”, diceva la ragazzina. Palpeggiamenti, carezze nelle parti intime avvenivano quando la madre non c’era. Il gip del tribunale di Palermo ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.