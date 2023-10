Allarme questa mattina all’università di Palermo. Una studentessa ha chiamato la sala operativa della polizia dicendo di avere visto un uomo armato, pare di fucile, davanti alla stazione della metro Palazzo Reale Orleans.

E’ scattato l’allarme antiterrorismo e in pochi minuti sono intervenuti gli agenti delle volanti, i motociclisti delle Nibbio, le pattuglie delle Uopi e anche un elicottero per sorvolare la zona.

Gli agenti di polizia hanno sentito il racconto della giovane che era entrata nella cittadella universitaria. La studentessa ha raccontato che sarebbe stato un uomo sulla cinquantina, era seduto e sotto il braccio ho notato quella che sembrava la canna di un fucile. Sono in corso le ricerche ma ancora dell’uomo nessuna traccia.

Esplosione di violenza incontrollata

Questo ennesimo episodio cade in un momento in cui la città di Palermo è attraversata da una esplosione di violenza incontrollata e spesso immotivata. Poco prima si era appreso di un altro episodio assolutamente assurdo.

E’ stata picchiata anche a colpi di casco da quattro ragazzi mentre stava tornando a casa. E’ successo in via Roma a Palermo. La ragazza di 23 anni senza alcun motivo mentre ascoltava la musica con le cuffiette è stata raggiunta da schiaffi che l’hanno fatto cadere dalla bici.

Colpita anche mentre quando era già a terra

Mentre era a terra la vittima è stata raggiunta da un colpo di casco. La giovane ha raccontato che a colpirla sono state due coppie di ragazzi che dopo l’aggressione sono fuggite via. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri. Sono stati acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai quattro aggressori. La vittima è certa di non conoscerli e non sapere per quale motivo è stata aggredita.

L’allarme violenza

Ieri un’altra aggressione era avvenuta ai danni di un 75enne “colpevole” di aver chiesto ad un gruppo di adolescenti di essere più educati. nei giorni scorso numerosi altri episodi di violenza gratuita e risse che fanno parlare, ormai, di emergenza in città

