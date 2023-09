Nuova maxi rissa a Sferracavallo, volano sedie in piazza, un ferito

Il Meteo in Sicilia, alta pressione con piogge deboli e temperature in ribasso – LE PREVISIONI

Torna l'alta pressione in Sicilia e questo significa una breve pausa dalle piogge forti protagoniste nella giornata di ieri. Ma non sono escluse deboli precipitazioni. Previsto anche un abbassamento delle temperature. Queste le previsioni meteo nell'isola per la giornata di domenica 24 settembre...