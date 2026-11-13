Una turista inglese di 18 anni è rimasta ferita in modo grave a Pantelleria a causa di una caduta in mountain bike provocata dalla rottura dei freni. La ragazza, in vacanza sull’isola, ha riportato un politrauma ed è stata soccorsa e trasportata al locale presidio ospedaliero.

Una volta stabilizzati i parametri vitali dai medici dell’ospedale di Pantelleria, si è reso necessario il trasferimento in una struttura attrezzata per i traumi maggiori.

La dottoressa Loredana Chiarenza ha confermato la disponibilità di un posto letto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l’equipaggio dell’elisoccorso di stanza sull’isola ha effettuato il volo verso il capoluogo siciliano.

A bordo del velivolo hanno assistito la paziente il medico rianimatore Marco Palmeri, responsabile del servizio per la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani diretta da Fabio Genco, e l’infermiere Ivan Collura. La giovane è stata presa in carico dai sanitari di Villa Sofia per gli accertamenti e le cure del caso.