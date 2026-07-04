E’ atterrato nella serata di ieri sull’Isola di Lampedusa il Presidente della Regione Renato Schifani. L’Isola oggi attende la visita di Papa Leone, il secondo Pontefice che sbarca sulla porta Sud d’Europa dopo l’emozionante viaggio di Papa Francesco 13 anni fa (l’8 luglio del 2013).

Le parole del Presidente Schifani

“Siamo alla vigilia di questo appuntamento epocale per la Sicilia, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Un segnale fortissimo di vicinanza alla nostra terra che si è ​sempre dimostrata campione dell’accoglienza. Lampedusa è la porta ​d’Europa nel Mediterrane​o. Come governo regionale ce l’abbiamo messa tutta per superare momenti difficili come quelli in cui abbiamo dovuto accogliere centinaia di migranti appena sbarcati​; abbiamo fatto sistema con la Protezione civile, co​l governo nazionale, ​con la Croce rossa, dimostrando di essere leali nei principi dell’accoglienza e della solidarietà. Tanta gente è morta nella speranza di trovare una vita migliore e questo merita rispetto. Il ​m​essaggio del Santo​ Padre sarà un​ segnale forte che i siciliani apprezzeranno in tutta la sua profondità. Siamo onorati per questa giornata, la vivremo intensamente e siamo certi che lascerà un segno” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, appena atterrato a Lampedusa, per attendere, oggi, Pontefice.

La delegazione di Protezione civile per la sicurezza della visita

Il presidente della Regione è stato accolto da una delegazione dei circa 300 funzionari e volontari della Protezione civile regionale ​impegnati in questi giorni nell’isola e ha poi voluto visitare il Centro operativo avanzato, allestito all’aeroporto di Lampedusa, per il coordinamento delle attività di assistenza e sicurezza in occasione della visita del Papa. Schifani ha sottolineato il grande lavoro di sinergia tra Stato e Regione, che da giorni lavorano alacremente per la buona riuscita dell’evento​. Nell’ambito di un accordo con Roma la Regione è stata individuata come coordinatrice di tutta l’assistenza socio-sanitaria e dei trasporti.