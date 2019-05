Serata di beneficenza il 4 giugno

Un concerto a base di blues e soul sarà l’ingrediente magico della serata di beneficienza pensata dall’associazione MarcoSacchi per il settore Paralimpici ASD Club Scherma Palermo. L’evento si terrà martedì 4 giugno al Teatro Santa Cecilia alle ore 20.30, con il Patrocinio del Comune di Palermo.

La Skillie Charles Orchestra ed il suo repertorio di musica soul e blues gospel saranno i protagonisti della serata in connubio perfetto con il sound jazz del Quartetto Canali, Giarrizzo, Anselmo, Consoli, il fisarmonicista Pierpaolo Petta e la partecipazione straordinaria di Sergio Vespertino. Dal 3 giugno, data in cui l’Italia festeggia i 110 anni di vita della Federazione Scherma, Palermo sarà capitale della scherma 2019 e dal 6 al 9 giugno ospiterà i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici.

Alla serata di beneficianza parteciperà anche Marcella Librizzi, campionessa italiana categoria A di spada. “L’iniziativa, voluta fortemente da Rosalba Muratori (presidente dell’associazione MarcoSacchi) è alla sua terza edizione – spiega Marcella Librizzi -. Molti atleti, grazie ai contributi di solidarietà, hanno già avuto la possibilità di partecipare a competizioni regionali e nazionali, con ottimi risultati. Lottare contro le difficoltà fisiche e e mettersi in gioco significa vincere la partita più importante, quella della vita. Per essere campioni di valori, come recita lo slogan dell’ASD Club Scherma Palermo”.