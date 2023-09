Il parcheggio in alcune strade di Corleone diventa a pagamento. Lo stabilisce una delibera della giunta comunale del 31 agosto scorso. Il provvedimento ha un duplice obiettivo: regolamentare la sosta come già avviene in moltissimi altri Comuni, e favorire forme di mobilità alternative alla macchina.

Le vie con la sosta a pagamento

Le vie interessate dai parcheggi a pagamento sono piazza Garibaldi (nel tratto tra via Firmaturi e via Valenti, e di fronte ai due palazzi comunali), piazza Sant’Orsola (l’intera area compresa tra la fontanella pubblica e l’immobile a monte), via Santa Lucia (tra largo Cappuccini e piazza Falcone e Borsellino), largo Cappuccini (zona adiacente il bastione dell’area di servizio) e via Don Giovanni Colletto (area di posteggio sottostante largo Badami).

Si attende la segnaletica

Presto verrà collocata la segnaletica verticale e orizzontale. Per il pagamento si potranno utilizzare parcometri o schede “gratta e parcheggia”. Il provvedimento sarà attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Due diverse tipologie di tariffe

Sono state previste varie tipologie di tariffe. Per parcheggiare in queste zone, si pagheranno 80 centesimi l’ora, 50 per mezz’ora, 5 euro per l’intera giornata. Ci sarà anche la possibilità di fare degli abbonamenti: 25 euro è il costo di quello mensile, 120 il semestrale, 200 l’annuale.

Il sindaco spiega il provvedimento

“Il provvedimento – afferma il sindaco Nicolò Nicolosi – più volte sollecitato, discusso e approvato all’interno del piano di riequilibrio votato in consiglio comunale e sottoposto all’approvazione della Corte dei Conti, ha la finalità di regolamentare la sosta, cosa che avviene in tutte le città, e abituare i cittadini, ove possibile, a non usare sempre la macchina per itinerari brevi e a camminare a piedi, cosa che fa bene alla salute, oltre che all’ambiente. A questo scopo, abbiamo già previsto che almeno un mezzo pubblico circoli regolarmente in città per collegare le zone più periferiche al centro”.