Tornano le strisce blu in centro e sul lungomare, introdotte novità sugli abbonamenti

Michele Giuliano di

11/07/2022

Ripartono a Balestrate i parcheggi a pagamento, conosciuti come strisce blu. Da oggi gli stalli saranno attivi nel centro abitato e anche sul frequentatissimo lungomare “Felice D’Anna”. Il ticket orario resta invariato rispetto alo scorso anno, vale a dire 80 centesimi l’ora. I pass per residenti dello scorso anno sono ancora validi anche per quest’anno, sarà possibile recarsi negli uffici della polizia municipale per sottoscrivere gli abbonamenti.

Gli abbonamenti

Sul fronte abbonamenti ci sono delle novità che allargano ulteriormente la agevolazioni. Anzitutto per i residenti l’abbonamento mensile per un solo veicolo è di 15 euro, per due veicoli sale a 30 euro, invece per lavoratori non residenti la cui attività ricade in zona in cui vi sono parcheggi a pagamento il mensile è di 15 euro e lo stagionale 30 euro. Per chi non è residente ma risulta locatario di un immobile in paese, potrà pagare per un abbonamento mensile 30 euro, per uno stagionale 60 euro. Infine i titolari di strutture ricettive avranno a disposizione un numero illimitato di veicoli pagando un abbonamento stagionale di 100 euro.

Dall’anno scorso app e parcometri

A Balestrate lo scorso anno ci furono importanti novità proprio sulla gestione delle strisce blu con l’arrivo di parcometri e l’attivazione di app per pagare, cosa che ha reso Balestrate più “smart”. Infatti è possibile utilizzare l’app “easy park” per poter fruire dei parcheggi a pagamento. Scaricandola sul proprio smartphone sarà possibile programmare la sosta a pagamento con qualche click attraverso il proprio telefonino, comodamente e senza bisogno di usare alcuna colonnina.

Si paga per i minuti effettivi

La cosa più interessante è anzitutto proprio quella di non doversi mettere alla ricerca delle colonnine e di poter controllare tutto da remoto. Non solo: si paga esclusivamente per gli effettivi minuti di utilizzo e inoltre, sempre dal proprio telefonino, in qualsiasi momento si può prolungare la sosta se magari ci si è fatti male i conti inizialmente su quanto tempo si sarebbe dovuti rimanere posteggiati.