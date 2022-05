La scelta del Comune di Capaci per rendere agevoli i pagamenti

Tornano attivi i parcheggi a pagamento nella zona mare a Capaci e il Comune si mette in moto per organizzare anche il sistema di vendite dei ticket. Non ci saranno soltanto i parcometri in funzione ma si venderanno anche i “gratta e sosta” tradizionali. Un modo per rendere quanto più capillare, e alla portata di tutti, la possibilità di pagamento per usufruire delle cosiddette strisce blu.

La convenzione

Ad essere stata sottoscritta una convenzione per la vendita di schede parcheggi da parte di stabilimenti balneari, esercizi commerciali, associazioni e cooperative nelle aree pubbliche a pagamento della zona mare. I parcheggi a pagamento resteranno attivi sino al prossimo 30 settembre.

La delibera di giunta

L’attivazione delle strisce blu è stata decisa dalla giunta guidata dal sindaco Pietro Puccio con un’apposita delibera nell’aprile scorso. Si sono istituite delle aree pubbliche a pagamento della sosta dei veicoli nella zona mare e dell’area di parcheggio non custodito denominato “Copacabana”. In tal senso è stata adottata la relativa ordinanza per l ‘attuazione dell’atto deliberativo d’istituzione delle aree pubbliche a pagamento con tariffe, condizioni, abbonamenti, pass e dato mandato all’ufficio competente per la posa della segnaletica stradale.

I parcometri e non solo

Da una parte è stata disposta la fornitura a noleggio di quattro dispositivi di durata della sosta a pagamento dei veicoli, quindi i cosiddetti parcometri, per 5 mesi per la zona mare, che abbraccia quindi le vie Kennedy, Riccione e Rapallo. “E’ intendimento dell’amministrazione comunale – è stato riportato nella delibera – procedere oltre con l’utilizzo di parcometri e anche con la vendita di schede prepagate per la sosta nelle aree a pagamento”. Per gli stabilimenti balneari, esercizi commerciali, associazioni e cooperative che venderanno i ticket sarà riconosciuto un aggio del 10% sulla vendita delle schede prepagate. Per rendere ancora più capillare il servizio i ticket cartacei saranno anche distribuiti dal personale abilitato, quini dagli agenti contabili, del Comune.