Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi a Palermo.

Anziano abusivo denunciato in pieno centro città

Un altro parcheggiatore abusivo è stato denunciato dai carabinieri nella zona di via Roma a Palermo. L’uomo un palermitano di 74 anni è stato sorpreso di nuovo nei pressi di piazza Borsa mentre faceva parcheggiare le vetture e intascava uno o due euro dagli automobilisti. Il posteggiatore era già stato multato in passato. Adesso è scattata anche la denuncia. Per l’uomo in base alle nuove disposizioni potrebbe scattare anche il daspo.

Il mese scorso una condanna per un altro abusivo

Nello scorso mese di maggio il gip del tribunale Nicola Aiello ha condannato un uomo di 61 anni, G.L.P. le sue iniziali, a 3 mesi di carcere e al pagamento di un’ammenda da mille euro proprio perché sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo. I carabinieri e la polizia di Stato lo avevano multato e denunciato più volte sia nella zona di via Cavour che in quella del Teatro Massimo mentre cercava di “aiutare” gli automobilisti a parcheggiare.

Hanno pesato i precedenti

Il giudice ha condannato l’uomo secondo quanto previsto dal Codice della strada. “Se il soggetto è già stato sanzionato per la stessa violazione si applica la pena dell’arresto da 6 mesi a un anno e l’ammenda”. Dati i precedenti, non è stato possibile applicare le attenuanti all’imputato visto che ne aveva già beneficiato in altri procedimenti. I legali che lo seguono, gli avvocati Daniele Piscitello e Marianna Raccuglia, hanno già annunciato che impugneranno la sentenza.

Raffica di operazioni e denunce

A Palermo oramai non si contano più le operazioni delle forze dell’ordine sul fronte del contrasto ai parcheggiatori abusivi. L’ultima è di appena qualche settimana fa quando i carabinieri hanno denunciato tre persone che sono state multati e denunciate in via Bernardino Molinari e uno in via Ammiraglio Rizzo. In quest’ultimo caso il parcheggiatore ha violato anche un Daspo urbano visto che era stato già più volte sorpreso e multato nei pressi di un supermercato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nella zona.