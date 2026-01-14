"Sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici priorità assoluta per il Comune"

Torna la luce al Parco della Favorita. Dopo mesi di criticità, l’Amministrazione comunale di Palermo ha disposto un intervento urgente per il ripristino della pubblica illuminazione in via Ercole, una delle arterie principali dell’area verde più estesa della città. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la vivibilità di uno spazio pubblico molto frequentato da cittadini, famiglie e sportivi.

L’annuncio arriva direttamente dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo, Totò Orlando, che sottolinea l’importanza strategica dell’intervento: “La sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici rappresentano una priorità assoluta per questa Amministrazione. Per questo motivo abbiamo disposto un intervento di ripristino della pubblica illuminazione in via Ercole, all’interno del Parco della Favorita, uno dei luoghi simbolo della città”.

La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana che punta a restituire decoro agli spazi pubblici.

Via Ercole è una delle zone più battute del Parco della Favorita, sia per chi pratica attività sportive all’aperto, sia per chi la attraversa come percorso di collegamento tra diverse aree urbane. Proprio per questo motivo, l’assenza di un’illuminazione adeguata ha rappresentato un problema concreto di sicurezza, in particolare durante le ore serali.

“Si tratta di un’area molto frequentata, soprattutto, dove l’assenza di un’illuminazione adeguata costituiva un problema concreto per cittadini, famiglie e sportivi. Con questo intervento forniamo una risposta puntuale a un’esigenza reale di sicurezza e decoro urbano”, ha proseguito Totò Orlando.

Più decoro e vivibilità per il Parco della Favorita

L’intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 38.400 euro oltre IVA, affidati ad AMG Energia, l’azienda partecipata del Comune responsabile della gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Come precisato nella nota ufficiale, l’Amministrazione assicurerà il pieno rispetto delle procedure contrattuali, puntando a tempi rapidi per la realizzazione dell’opera.

Il progetto non si limita alla semplice riparazione dei corpi illuminanti, ma punta a un ripristino funzionale completo dell’impianto, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’area più sicura, accogliente e fruibile.

“Confidiamo che AMG realizzi l’intervento in tempi rapidi, restituendo al più presto la piena funzionalità dell’impianto di illuminazione. Restituire luce alla Favorita significa rendere il parco più sicuro e più vivibile, proseguendo con serietà e responsabilità nel miglioramento della qualità degli spazi pubblici cittadini“.

Foto da Wikipedia