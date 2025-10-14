Presentazione ufficiale venerdì 17 (ore 10) al Museo Pirro Marconi

Una favola per raccontare la storia. È questa l’idea alla base della prima guida archeologica siciliana pensata per i più giovani, dedicata al Parco di Himera, Solunto e Iato.

Un progetto che unisce divulgazione scientifica e narrazione fantastica per avvicinare i ragazzi al patrimonio culturale dell’Isola in modo diretto, accessibile e coinvolgente.

Un nuovo linguaggio per l’archeologia

La guida nasce come favola scientifica, intrecciando personaggi di fantasia con una ricostruzione rigorosa dei luoghi, dei miti e dei contesti storici del parco archeologico. Un’iniziativa che punta a fare della cultura un’esperienza viva e condivisa.

“Si tratta di un nuovo approccio alla divulgazione culturale – dice l’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – pensato per avvicinare i più giovani al patrimonio archeologico dell’Isola, stimolando curiosità e partecipazione. La cultura è viva e si trasmette solo se diventa esperienza diretta, accessibile e condivisa”.

La presentazione ufficiale della guida si terrà venerdì 17 ottobre alle 10 presso il Museo Pirro Marconi del sito archeologico di Himera, a Termini Imerese. Parteciperanno studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni, con un programma che include letture animate, proiezioni e una visita guidata con il direttore del Parco, Domenico Targia, e l’archeologa Laura Di Leonardo.

Scuola, arte e identità: un dialogo per le nuove generazioni

“Sentiamo forte l’esigenza di costruire legami duraturi con il mondo della scuola. L’educazione – sottolinea il direttore del Parco, Domenico Targia – rappresenta una delle priorità fondamentali del nostro impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale”.

Ospite d’eccezione della giornata sarà Antonio Presti, presidente della Fondazione Presti, da anni impegnato nella promozione della bellezza e della consapevolezza collettiva attraverso l’arte. Presti dialogherà con gli studenti e presenterà la guida, offrendo una riflessione sul significato dell’identità, della memoria e della responsabilità condivisa nella tutela dei luoghi della cultura.

Alla presentazione interverranno anche gli autori della guida – Anna Russolillo, Roberto Tedesco e Franco Foresta Martin – insieme alla presidente dell’Associazione Lunaria A2, Federica Russolillo, all’illustratore Gianpiero Giorgio, all’archeologa Anna Abbate e al team del Parco che ha curato gli aspetti scientifici e grafici del volume.

La guida sarà disponibile da novembre in edicola e in libreria al prezzo di 15 euro. Una copia gratuita sarà consegnata a tutti i partecipanti all’evento di venerdì.