L'appello in attesa dell'inizio dei lavori

E’ successo di nuovo. Purtroppo. Nuovo episodio di degrado al parco Libero Grassi, area verde del quartiere Acqua dei Corsari, a Palermo. Una di quelle occasioni di riqualificazione e rilancio di un’area periferica della città che ad oggi non si è concretizzata. Anzi, gli incivili approfittano delle falle sotto il profilo della sicurezza per commettere all’interno ogni genere di reato.

Due auto bruciate al parco Libero Grassi

L’ultimo, soltanto in ordine cronologico, riguarda l‘abbandono di due auto bruciate, modello Fiat Seicento, all’interno della zona costiera del parco Libero Grassi. Non è noto se i mezzi siano stati smontati e distrutti all’interno o all’esterno dell’area verde. Ad accorgersi della presenze delle carcasse è stato il consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi. “Bisogna riaccendere i riflettori sul parco Libero Grassi. Ci sono altre due auto bruciate abbandonate sul posto. Urge la chiusura dell’ingresso dell’area verde in attesa dell’inizio di quei lavori che auspichiamo da decenni. Speriamo inizino il prima possibile. Ma nell’attesa che ciò avvenga, bisogna chiudere il varco perchè, ad oggi, il parco Libero Grassi continua ad essere il parco dell’illegalità“.

La storia del parco Libero Grassi

Da anni si parla in città dell’area verde di Acqua dei Corsari, che non ha mai registrato una vera e propria apertura al pubblico. Nel 2013 il Comune di Palermo ha intestato il parco, esteso su una superficie di 11 ettari nella zona di Acqua dei Corsari, alla memoria di Libero Grassi. Un intitolazione simbolica, su una delle più belle e depredate aree della città. Sono trascorsi tanti anni ma il parco, come detto, non è ancora agibile. Il problema è da riscontrare nella necessità di effettuare delle operazioni di bonifica del sottosuolo. Fatto per il quale sono in corso una nuova serie di carotaggi.

Il Comune di Palermo ha ammesso ufficialmente nel 2018 che “è stata effettivamente verificata la presenza di agenti inquinanti” e quindi ha approvato un progetto di fattibilità da 11 milioni di euro, ottenuti col bando regionale “PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1”. “L’area è stata oggetto di una Analisi di rischio finalizzata a verificarne la contaminazione e l’eventuale pericolo per la fruizione umana. A seguito dei controlli, è stata effettivamente verificata la presenza di agenti inquinanti”. L’analisi parlava di metalli pesanti quali piombo, arsenico e stagno nel terreno, nel sottosuolo e nella falda, pericolosi per l’uomo.

Ad ottobre approvato il progetto esecutivo per i lavori

Da allora tanti promesse e pochi fatti. Lo scorso 31 maggio la conferenza dei servizi aveva dato parere positivo per l’approvazione del progetto. Ulteriori notizie sono arrivate il 1 luglio 2023. In una nota congiunta, l’assessore al Patriomonio Andrea Mineo e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno fatto il punto sullo stato dell’area verde della II Circoscrizione. Fatto a cui è seguito, a fine agosto, il parere positivo della commissione tecnico scientifica della Regione Siciliana.

Gli ultimi aggiornamenti sul progetto di riqualificazione sul parco Libero Grassi risalgono ad ottobre 2023. In quell’occasione, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari. Luogo nel quale sorge l’area verde dedicata alla memoria dell’imprenditore ucciso dalla mafia nel 1991. Un’intitolazione simbolica che aveva come obiettivo quella di esprimere la presenza dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Ma da tempo ormai la zona versa in un profondo stato di abbandono ed incuria, divenendo peraltro una discarica a cielo aperto dove gli incivili hanno scaricato materiale di ogni genere e perfino auto rubate. Fatto più volte documentato dalla redazione di BlogSicilia, anche nella più ampia ottica di un rilancio, più volte annunciato, non solo dell’area di Acqua dei Corsari, ma dell’intera Costa Sud. Da capire quando quest’ultimi potranno iniziare, in modo da dare il via libera alla riqualificazione del parco Libero Grassi.

