Bando di gara entro fine anno. Investimento da 11 milioni di euro

Svolta per la Costa Sud e per il futuro del parco Libero Grassi di Palermo. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari. Luogo nel quale sorge l’area verde dedicata alla memoria dell’imprenditore ucciso dalla mafia nel 1991. Un’intitolazione simbolica che aveva come obiettivo quella di esprimere la presenza dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Ma da tempo ormai la zona versa in un profondo stato di abbandono ed incuria, divenendo peraltro una discarica a cielo aperto dove gli incivili hanno scaricato materiale di ogni genere e perfino auto rubate. Fatto più volte documentato dalla redazione di BlogSicilia, anche nella più ampia ottica di un rilancio, più volte annunciato, non solo dell’area di Acqua dei Corsari, ma dell’intera Costa Sud. Oggi arriva un passo in avanti per dare un nuovo futuro a quel progetto di legalità. Secondo le previsioni, il Comune di Palermo intende mandare a gara le opere entro fine anno. Costo complessivo dell’operazione circa 11 milioni di euro.

Si potrà procedere alla bonifica del parco Libero Grassi

Il passaggio burocratico varato dalla Giunta consentirà di mandare a bando di gara i lavori da eseguire all’interno dell’area verde. Opere che comprenderanno la bonifica del parco Libero Grassi, in modo da eliminare rifiuti e detriti pericolosi presenti al suolo. Interventi che prevederanno un esborso complessivo da 11,5 milioni di euro. “Dopo aver salvato in extremis le risorse necessarie per la bonifica e recuperato ritardi che si sono accumulati negli anni, l’amministrazione prosegue, come da cronoprogramma, il percorso che porterà all’intervento nell’area del Parco Libero Grassi – sottolineano in una nota l’assessore Andrea Mineo e il sindaco Roberto Lagalla -. L’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale rappresenta un’accelerazione importante e, adesso, l’obiettivo è mandare in gara e aggiudicare i lavori entro la fine dell’anno“.

Soddisfatti anche gli esponenti d’opposizione, come la consigliera comunale del M5S Concetta Amella. “L’annuncio dell’aggiudicazione entro la fine dell’anno dei lavori per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale del Parco Libero Grassi a Acqua dei Corsari, è una buona notizia. Mandare in gara un intervento di bonifica su uno spazio così ampio, rappresenta un cambio di marcia importante per questo quartiere della costa orientale di Palermo. Finalmente Acqua dei Corsari potrà disporre di un luogo di inclusione sociale e di aggregazione nel quadro del recupero complessivo dell’area. L’auspicio è che si tratti di un’accelerazione reale sul fronte delle politiche ambientali per la città e del reperimento delle risorse per la loro corretta attuazione, dopo tanti anni di ritardi”.

La storia del parco Libero Grassi

Da anni si parla in città dell’area verde di Acqua dei Corsari, che non ha mai registrato una vera e propria apertura al pubblico. Nel 2013 il Comune di Palermo ha intestato il parco, esteso su una superficie di 11 ettari nella zona di Acqua dei Corsari, alla memoria di Libero Grassi. Un intitolazione simbolica, su una delle più belle e depredate aree della città. Sono trascorsi tanti anni ma il parco, come detto, non è ancora agibile. Il problema è da riscontrare nella necessità di effettuare delle operazioni di bonifica del sottosuolo. Fatto per il quale sono in corso una nuova serie di carotaggi. Il Comune di Palermo ha ammesso ufficialmente nel 2018 che “è stata effettivamente verificata la presenza di agenti inquinanti” e quindi ha approvato un progetto di fattibilità da 11 milioni di euro, ottenuti col bando regionale “PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1”. “L’area è stata oggetto di una Analisi di rischio finalizzata a verificarne la contaminazione e l’eventuale pericolo per la fruizione umana. A seguito dei controlli, è stata effettivamente verificata la presenza di agenti inquinanti”. L’analisi parlava di metalli pesanti quali piombo, arsenico e stagno nel terreno, nel sottosuolo e nella falda, pericolosi per l’uomo.

Da allora tanti promesse e pochi fatti. Lo scorso 31 maggio la conferenza dei servizi aveva dato parere positivo per l’approvazione del progetto. Ulteriori notizie sono arrivate il 1 luglio 2023. In una nota congiunta, l’assessore al Patriomonio Andrea Mineo e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno fatto il punto sullo stato dell’area verde della II Circoscrizione. Fatto a cui è seguito, a fine agosto, il parere positivo della commissione tecnico scientifica della Regione Siciliana. Oggi infine arriva il via libera alla progettazione esecutiva, che consentirà di mandare a gara le opere in modo da poter iniziare i lavori.

