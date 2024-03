Importante missione all’Unesco di Parigi per il Parco delle Madonie, che ha incontrato alcuni dei massimi vertici

dell’organizzazione internazionale per una serie di confronti sul perfezionamento dell’adesione alla rete mondiale dei Geoparchi e per presentare ufficialmente la Madonie Geopark TV.

Si tratta di un canale video pensato dall’Ente Parco delle Madonie, dal 2001 membro della Rete europea Geoparchi e dal 2015 inserito nella lista mondiale dei Geoparchi sotto l’egida dell’Unesco, progetto video promosso allo scopo di far conoscere il territorio, partendo dalla sua storia geologica e dalle infinite bellezze che custodisce.

La delegazione

Ad accogliere la delegazione, presso il Salone dei Delegati, nel prestigioso Palazzo dell’Unesco di Place de Fontanoy di Parigi, è stato S.E. Liborio Stellino, ambasciatore rappresentante permanente d’Italia presso l’Unesco, al quale il commissario del Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone ha portato i saluti dell’Assessore regionale Territorio e Ambiente Elena Pagana, unitamente a Giulio Del Federico, primo segretario dell’ambasciata italiana UNESCO e responsabile Settore Scienze, Rapporti con la Stampa e Comunicazione istituzionale, oltre che Vittoria Cubellis, addetto scientifico alla Rappresentanza italiana all’Unesco. Successivamente, l’appuntamento con Antonio De Sousa, segretario generale della Divisione MAB Man and Biosphere, con il direttore della Sezione Scienze della Terra nonché segretario generale del programma Geoscienze e Geoparchi UNESCO, Kristof Vanderberghe.

La Geopark Tv

A presentare la Geopark Tv il commissario dell’Ente Parco Caltagirone, anche Francesco Picciotto, dirigente del Servizio Aree Naturali protette dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Siciliana, ed il giornalista Ivan Trovato, direttore di Siciliaparchi.it cui è affidata la produzione esecutiva. “Un momento di confronto -ha affermato il commissario Caltagirone – che

è anche servito non solo a presentare l’innovativo progetto della Madonie Geopark TV, ad oggi unico esperimento europeo di questo tipo, ma anche e soprattutto, a livello istituzionale, a tracciare i prossimi passi per il rafforzamento del Madonie UNESCO Global Geopark”.

La Madonie Geopark TV, voluta dall’Ente Parco con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, prodotta da

GrifeoEventi, sarà condotta dall’attore Giovanni Sabatino, formatore e coordinatore dell’ETS “Fuori La Voce!”. Le puntate saranno trasmesse in italiano ed inglese periodicamente sui canali social dell’Ente Parco.

Nella prima puntata, dopo i saluti istituzionali, le telecamere ci porteranno con i geologi fratelli Torre a scoprire la nascita del Madonie UNESCO Global Geopark, il sentiero geologico di Piano Battaglia ed infine Sclafani Bagni, uno dei quindici Comuni del Parco delle Madonie. La web TV è disponibile su facebook alla pagina https://www.facebook.com/enteparcodellemadon. E sul canale youtube https://youtu.be/DLlxxvrjTNU.