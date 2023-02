Indagini dei carabinieri

Fine della corsa dopo la rapina in banca che aveva fruttato un bottino vicino alle 70 mila euro. La fuga di una presunta coppia di rapinatori è stata bloccata dai carabinieri. I due hanno realizzato un colpo nella provincia Trapanese e si stavano spostando verso la provincia Palermitana.

Chi sono

I carabinieri delle compagnie di Partinico e di Castelvetrano hanno arrestato un 32enne di Palermo, Fabrizio Marchese con precedenti, e un 25enne Trapanese, Giuseppe Boscaino, incensurato. Le accuse sono di rapina aggravata e sequestro di persona.

Il modus operandi

I due uomini, uno a volto coperto da un passamontagna, lo scorso 10 febbraio erano entrati nella filiale di un istituto di credito di Partanna. Per l’esattezza presero di mira il Monte dei Paschi di Siena. Boscaino e Marchese rinchiusero i dipendenti e un cliente per 30 minuti nel bagno. Nel frangente riuscirono a portare via nel corso della rapina in banca oltre 67 mila euro dalle casse. Fuggirono poi in direzione Palermo a bordo di un furgone pensando di averla fatta franca.

Le ricerche

Subito scattarono le ricerche. I militari di Balestrate sono riusciti a individuare il furgone e bloccarlo allo svincolo della Palermo Mazara del Vallo. Nel corso della perquisizione ritrovata l’intera somma, i guanti, il passamontagna utilizzato per la rapina e numerose fascette di plastica. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Altri 6 arresti per rapine nel Palermitano

Appena qualche giorno fa la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti. Accusati di associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine ai danni di istituti di credito. Le indagini sono partite da una rapina dello scorso anno. Avvenne il 4 aprile alla filiale Credem di Terrasini, nel Palermitano. Gli inquirenti si sono avvalsi per le loro indagini, oltretutto, delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Due della banda avrebbero fatto da “pali” controllando l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Gli altri tre portarono a termine il piano. Per non farsi riconoscere la banda, inoltre, indossò mascherine, cappucci e guanti. Un escamotage che però non è bastato.



