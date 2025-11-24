Il Marina Convention Center del Molo Trapezoidale ospita il 27 novembre 2025 alle ore 10:00 la seconda edizione di “Il Mare di Palermo – Cultura, itinerari e strategie per un turismo attivo tutto l’anno”. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Palermo, guidato da Alessandro Anello, in collaborazione con Francesco Panasci, Cavaliere della Repubblica e CEO di E.C.U. European Culture University. L’evento è patrocinato dal Ministero del Turismo.

L’incontro riunisce istituzioni, stakeholder, operatori del settore e comunità locali per definire nuove strategie di sviluppo del litorale palermitano. Il focus è il turismo marittimo fuori stagione, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità della costa e creare un modello sostenibile e duraturo. Luoghi come il Molo Trapezoidale, un tempo poco frequentati, sono diventati punti di aggregazione, soprattutto tra i giovani, e simboli della rinascita del mare cittadino.





Talk, interventi e testimonianze mostreranno le azioni già in corso, le opportunità da cogliere e le sfide da affrontare per costruire un turismo costiero che funzioni tutto l’anno. Il mare diventa così motore di sviluppo economico, sociale e culturale della città, non più solo un luogo di svago estivo.

L’evento sarà anche l’occasione per annunciare la nuova tratta marittima Palermo-Salerno. Alessandro Ferrara, Assessore al Turismo del Comune di Salerno, parteciperà all’annuncio. Il collegamento apre scenari inediti per la mobilità e il turismo tra le due città, creando opportunità concrete di crescita e sviluppo.





Da Mondello fino al litorale Sud, tutta la costa palermitana sta diventando uno spazio che conta davvero. Imprenditori investono risorse, turisti scoprono luoghi con curiosità, e i cittadini vivono il mare in modo nuovo. Il mare non è più un optional nel racconto di Palermo: torna a essere parte integrante dell’identità cittadina. Questa seconda edizione dell’evento serve a capire come valorizzarlo in modo intelligente e responsabile, superando la stagionalità e costruendo una visione sostenibile per il futuro. Se Palermo vuole davvero essere una città di mare, deve iniziare a pensarla come tale, e il 27 novembre sarà l’occasione perfetta per farlo insieme.

