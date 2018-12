Inizia l’iter per l’approvazione della legge di stabilità regionale per il 2019 alla Regione siciliana. Il percorso porterà, entro il 20 gennaio secondo le previsioni fatte in Parlamento, all’approvazione del bilancio mdi previsione e di quel compendio di norme che stabiliscono le regole per la spesa regionale.

La giunta regionale di governo oggi ha approvato una parte essenziale delle bozze che dovranno essere trasmesse al parlamento. Ma prima dell’avvio della sessione di bilancio a palazzo dei Normanni il governo Musumeci intende rispettare tutti i passaggi istituzionali. Per questo i sindacati sono stati convocati per la condivisione della bozza di provvedimenti in manovra.

La convocazione, firmata personalmente dal Presidente Musumeci, indirizzata a Cgil, Cisl, Uil e Ugl, invita al confronto domani alle 15,30 nella sala blu di Palazzo d’Orleans sede della Presidenza della Regione.

In discussione ci saranno Legge di stabilità e norme collegate.