Parte ufficialmente il “processo di privatizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo Punta Raisi. E’ stato conferito oggi il mandato alla Gesap da parte dall’Assemblea dei soci per l’avvio della procedura di scelta dell’Advisor che dovrà determinare il valore dell’infrastruttura.

Un bando di gara per scegliere l’Advisor

Il mandato prevede “la pubblicazione del bando di gara per l’individuazione di un advisor qualificato che assisterà la società nella prima fase dell’iter, comprendente analisi di mercato, valutazioni finanziarie e studio delle migliori modalità per favorire l’ingresso di partner privati”

“Oggi – commenta il sindaco Lagalla – compiamo un passo fondamentale per la valorizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino, infrastruttura strategica per la nostra città e l’intera Sicilia occidentale. Con l’indizione del bando per l’advisor ci avviamo verso un percorso che punta a rafforzare la competitività, l’efficienza e l’internazionalizzazione del nostro scalo, pur mantenendo un presidio pubblico e una governance responsabile. È un’opportunità per attrarre investitori di rilievo e per dare nuovo impulso all’economia territoriale, migliorando servizi e collegamenti per cittadini, turisti e imprese. L’operazione non riguarda soltanto una questione societaria, ma rappresenta un tassello fondamentale per il futuro infrastrutturale del territorio, rafforzando la funzione di Palermo come hub internazionale e contribuendo allo sviluppo economico e turistico dell’area”

Privatizzazione centrale anche nel piano di riequilibrio dei conti comunali

Sull’argomento interviene anche l’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate, Brigida Alaimo: “Il processo di privatizzazione della Gesap rappresenta un elemento centrale del Piano di riequilibrio finanziario che il Comune ha sottoscritto con lo Stato. La cessione di quote societarie non è una scelta fine a se stessa, ma un pilastro strategico, che come assessorato al Bilancio abbiamo sin dall’inizio inquadrato nella sua rilevanza, per rafforzare i conti dell’Ente, garantire sostenibilità finanziaria e liberare risorse utili a finanziare servizi e investimenti per la cittadinanza. È una scelta di responsabilità economica e programmatica che va nella direzione di un’amministrazione trasparente e orientata al futuro. L’avvio della procedura per l’advisor è un primo passo operativo che permetterà di definire in modo rigoroso tempi, modalità e condizioni della futura partecipazione privata, in linea con gli obiettivi di equilibrio economico e di rafforzamento delle società partecipate dal Comune”.

Via libera condiviso dalla camera di Commercio

“La Camera di Commercio di Palermo Enna, azionista di Gesap, fin dal 2022 con una delibera di Consiglio camerale ha dato ahche il proprio via libera al processo di privatizzazione della società che gestisce l’aeroporto “Falcone Borsellino” di Punta Raisi e nel perseguimento di questo obiettivo non abbiamo mai avuto dubbi perché conosciamo le forti potenzialità dello scalo” dice Alessandro Albanese, presidente di Camera di Commercio Palermo Enna.

“Il passo è strategico nell’ottica di un processo di rilancio, competitività e valorizzazione del nostro aeroporto – aggiunge Albanese – che oggi è tra i primi dieci scali d’Italia e che negli ultimi anni ha inanellato una serie di numeri da record sul fronte degli arrivi. La privatizzazione deve essere vista come processo positivo nell’ottica dell’efficienza dei servizi da rendere ai siciliani, ai turisti e alle nostre aziende”, conclude.