Uno scontro pauroso stamattina a Partinico dove un’auto fuori controllo si è schiantata contro una colonnina di un distributore, mentre il benzinaio si apprestava a rifornire un’altra auto. Nessun danno alle persone, ma solo danni materiali.

Ad innescare la drammatica sequenza un incidente tra una Renault Modus e un autocarro Iveco, all’incrocio tra via Madonna del Ponte e via Novara, a pochi metri dal distributore Eni.

L’auto, guidata da una donna, stava procedendo verso Partinico, quando, per cause ancora da chiarire, è stata urtata sul lato posteriore dall’autocarro.

In conseguenza dell’impatto, la donna ha perso il controllo del veicolo che è piombato contro una colonnina della pompa di benzina che è stata divelta. Tutto questo accadeva alle spalle del benzinaio che stava per rifornire una Dacia Duster. La pronta reazione dell’uomo ha evitato che la colonnina lo colpisse. Per fortuna la conducente, a parte la paura, è rimasta illesa. Un sospiro di sollievo anche per il benzinaio che certo oggi non si aspettava un fuori programma così movimentato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e una volante della polizia di Stato per i rilievi del caso.