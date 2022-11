A perdere la vita un 42enne a Milano

Tragico scontro nelle strade di Milano, muore un emigrato Palermitano. E’ accaduto ieri in corso Buenos Aires, una delle strade principali del capoluogo lombardo. A perdere la vita Antonio Lupo, 42 anni di Partinico, cittadina del Palermitano. Era in sella alla sua moto quando all’improvviso si è scontrato con un’auto, facendo un volo di qualche decina di metri prima di finire sull’asfalto privo di sensi.

L’incidente accaduto ieri

L’incidente si è verificato ieri ma soltanto oggi è trapelata la notizia dell’identità della vittima. Ad avere aperto un’indagine sul tragico sinistro stradale la polizia municipale. La salma è ancora a Milano in attesa del nulla osta della Procura per poter essere trasferita al cimitero di Partinico. Infatti nella cittadina partinicese risiede la famiglia del 42enne.

Le prime ipotesi

Lo scontro si sarebbe consumato intorno alle 9 di ieri mattina, giorno di festività dell’1 novembre. Lupo era alla guida della sua due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è andato a schiantare a quanto pare frontalmente con un’auto che proveniva dalla corsia opposta. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Nonostante avesse indosso il casco, ha riportato gravissime lesioni a causa della particolare violenza con cui si sono scontrati i due veicoli. Forse un sorpasso azzardato o qualche distrazione, o ancora qualche manovra errata. Addirittura si ipotizza il coinvolgimento di un terzo veicolo ma su questo sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei caschi bianchi.

Inutili soccorsi

I soccorsi sono scattati nell’immediatezza. Dapprima i sanitari hanno cercato di rianimare il motociclista sul posto in quanto era privo di conoscenza e il suo battito era debolissimo. Dopodichè è stato caricato in ambulanza, constatate le sue gravissime condizioni, ma all’arrivo all’ospedale Niguarda è morto poco dopo. I medici hanno provato a fare di tutto ma le sue lesioni interne erano troppo gravi.

Il destino beffardo

Beffardo davvero poi il destino di Antonio Lupo che proprio in questi giorni era rientrato a Partinico e non per una piacevole vacanza. Era venuto infatti a mancare il padre 71enne ed il funerale si era tenuto il 31 ottobre scorso a Partinico. In giornata stessa il 42enne era dovuto rientrare a Milano per motivi di lavoro ma l’indomani anche lui ha incontrato la morte.