Il risarcimento

Per un volo cancellato, una coppia di Partinico, in provincia di Palermo, ha ricevuto 1103 euro di risarcimento. Una cancellazione del volo Palermo Londra del 21 giugno scorso da parte della compagnia Wizzair, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso. La decisione del Giudice di Pace di Palermo.

I passeggeri dovranno essere risarciti dalla compagnia

La decisione è stata presa dal Giudice di Pace di Palermo, che è intervenuto pochi giorni fa su richiesta dei passeggeri. Il giudice, in particolare, ha condannato Wizzair al pagamento di 1103 euro nei confronti dei passeggeri.

“Il Giudice di Pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri -, ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”. ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza favorevole, accaduto come il 97,8% dei casi.

Voli da incubo da e per Palermo

Nei giorni scorsi notte da incubo per i passeggeri aerei dei voli Palermo Bergamo e Bergamo e Palermo che, nella giornata di martedì 25 ottobre, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Ryanair. I viaggiatori secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, società con l’obiettivo di fornire assistenza ai passeggeri che subiscono un disservizio aereo, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal regolamento comunitario 261/2004.

Cosa è successo

Nel caso specifico il volo Palermo Bergamo Fr6148 doveva partire alle 19:25 ed è atterrato solamente alle 00:24 dell’indomani, quindi parliamo di 3 ore di ritardo rispetto alla prestabilita tabella di marcia. Un pesante rinvio dell’atterraggio che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Bergamo Palermo Fr6149 con partenza prevista alle 21:35 e atterrato solamente alle 03:15.