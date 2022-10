La tratta era quella per Bergamo gestita da Ryanair

Notte da incubo per i passeggeri aerei dei voli Palermo Bergamo e Bergamo e Palermo che, nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Ryanair. I viaggiatori secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, società con l’obiettivo di fornire assistenza ai passeggeri che subiscono un disservizio aereo, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal regolamento comunitario 261/2004.

Cosa è successo

Nel caso specifico il volo Palermo Bergamo Fr6148 doveva partire alle 19:25 ed è atterrato solamente alle 00:24 dell’indomani, quindi parliamo di 3 ore di ritardo rispetto alla prestabilita tabella di marcia. Un pesante rinvio dell’atterraggio che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Bergamo Palermo Fr6149 con partenza prevista alle 21:35 e atterrato solamente alle 03:15.

Come attivare l’assistenza

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, i passeggeri dei voli in ritardo Ryanair Palermo Bergamo e ritorno possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it.

Ad agosto l’ultimo caso

Si ritorna a sentire di proteste e ritardi pesanti da e per lo scalo Palermitano dopo un paio di mesi di relativa tranquilli. Alla fine dello scorso mese di agosto ci furono le ultime vibranti proteste che riguardarono un aereo che da Milano doveva atterrare a Palermo ma che ha portato oltre quattro ore di ritardo. È accaduto mercoledì 24 agosto, con il volo Milano Palermo FR1438, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.

Ore trascorse all’aeroporto

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 05:55 e atterrato solamente alle 12:10. Sempre ad agosto un altro caso per i passeggeri che dovevano raggiungere Roma per trascorrere qualche giornata di vacanza, ma il volo ha riportato quasi sei ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto giovedì 18 agosto, con il volo Palermo Roma FR7814, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.